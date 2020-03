La soja cerró en mínimos en 10 meses y se acerca a u$s 300

En sintonía con los mercados financieros, donde el pánico global por la pandemia de coronavirus desplomaba los principales índices bursátiles, la soja se hundió este lunes a sus valores mínimos para los últimos 10 meses.

El contrato mayo '20, el más activo, en el mercado de Chicago terminó la jornada en u$s 301,94 la tonelada, 2,6% o casi 10 dólares menos que el cierre previo.

Así la soja operaba en su precio más bajo desde mediados de mayo de 2019 en el mercado de Chicago, donde se suspendieron las operaciones en recinto y solo se realizan de manera electrónica, para prevenir la expansión del coronavirus.

El decline en las cotizaciones de la oleaginosa en el principal mercado de materias primas del mundo viene profundizándose desde la semana pasada, cuando testeaba los mínimos de un semestre.

Las bajas de este lunes estaban relacionadas al desplome bursátil, al que las materias primas se suelen acoplar, entre ellos el petróleo y la soja, a pesar de las medidas monetarias expansivas dispuestas ayer por la Reserva Federal de EE.UU. que bajó las tasas de interés a un ratio de entre 0% y 0,25%.

A esa situación se suma que la demanda por la oleaginosa norteamericana no despega. De acuerdo con el último informe semanal del gobierno de Estados Unidos, los embarques de soja cayeron 24% contra la semana previa.

Para algunos analistas, eso indicaría que las compras de soja en el mundo están disminuyendo. Sin embargo, también pesa la disponibilidad de la cosecha en Brasil, y que se espera sea récord en torno a 125 millones de toneladas, y una muy alta competitividad a partir de la fuerte devaluación del real.

A ese panorama se añadieron los datos bajistas sobre molienda mensual y stocks de aceite de soja en Estados Unidos.

La asociación que nuclea a las principales fábricas estadounidenses (NOPA) reportó que en febrero se procesaron 4,53 millones de toneladas, apenas por encima del promedio esperado por el mercado.

Se trata de un volumen 6% inferior al monto industrializado en enero último y 7,9% en comparación a igual mes de 2019. Por otra parte, los stocks de aceites al cierre de febrero se retrajeron a 872.000 toneladas, indicó un reporte de la corredora de granos Zeni.

Parálisis local

El desplome de las cotizaciones en Chicago encontró al mercado local casi sin operaciones, en sintonía con lo que sucedió durante toda la semana pasada.

La escasa actividad obedece al adelantamiento de ventas que hicieron los productores antes del 10 de diciembre, para cubrirse de la suba de las retenciones y al nuevo esquema de derechos de exportación, que llevó a 33% la alícuota del complejo sojero, lo que alejó a los vendedores del mercado, comentaron fuentes del sector.

A días de que comience el ingreso fuerte de la cosecha al circuito comercial, los productores ya vendieron el 35% de la campaña (con una producción total estimada en torno a 54 millones de toneladas), un volumen inédito para esta época del año.

Analistas consultados por El Cronista consideraron que dada la alta volatilidad es esperable que los negocios locales siguen sin repuntar y que muchos productores prefieran guardar su cosecha a la espera de un cambio de tendencia en los precios y, también, en lo que respeta a las retenciones.

En la actualidad, el sector tiene una capacidad de almacenaje en silobolsas de 75 millones de toneladas.

Con ese panorama, los valores de la soja en Rosario se ubicaban este mediodía en u$s 217 por tonelada, sin que se registraran operaciones en el Matba-Rofex.

El recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en tanto, se encontraba cerrado por prevención ante la pandemia de coronavirus.

Esa cotización implica leve baja contra el cierre del viernes y representa una caída de más de 7% en dólares en la comparación anual del precio local de la soja.

Según cálculos privados, con los valores internacionales por debajo de u$s 310 la tonelada, la capacidad de pago (Fas teórico) de la industria sojera argentina se ubica en u$s 210 la tonelada disponible y u$s 207 la tonelada con entrega en mayo.