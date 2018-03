La soja cayó por séptimo día seguido en Chicago y marcó un mínimo de 5 meses

Los futuros de la soja hilvanaron ayer su séptima rueda consecutiva a la baja en Chicago y marcaron mínimos en 5 meses de operación, al cerrar a u$s 367,10 la tonelada para los contratos a mayo próximo.

El derrumbe había sido más profundo hacia media rueda, cuando llegó a cotizar a u$s 364,4 la tonelada, en medio de una jornada en la que vencieron las posiciones a marzo, y con los fondos deshaciendo posiciones. El contrato más activo de soja en Chicago no cerraba debajo de los u$s 10 por bushel (u$s 367,4 la tonelada) desde el 17 de octubre último.

La oleaginosa cumplió así siete ruedas a la baja en medio de una oferta por parte de América del sur más que holgada, lo que empieza a perjudicar las exportaciones de Estados Unidos de la oleaginosa.

La merma llega a 7,6%, o casi 28 dólares por tonelada, si la comparación se hace con el nivel máximo alcanzado el 18 de enero último (u$s 395 la tonelada en plenas inundaciones en Argentina que daban lugar a la expectativa de una fuerte reducción de la campaña sojera en la Argentina en el pico de las inundaciones).

Hacia el fin de semana, Brasil llevaba recolectada el 56% del área sembrada con soja, lo que implica un avance de cuatro puntos porcentuales respecto del año anterior. A eso se suma, que el gigante sudamericano tendrá una producción total sin precedentes, que el propio Departamento de Agricultura estadounidense estimó la semana pasada en 108 millones de toneladas.

Por su parte, Paraguay también registra un fuerte avance en su cosecha de soja, con una trilla de casi dos tercios del total del área implantada con la oleaginosa.

A ambos factores, se suma la inminente cosecha del poroto en la Argentina, donde cada vez son más las voces que estiman hacia arriba la producción total, tras los excelentes rindes que se esperan incluso en zonas castigadas por las inundaciones de enero. Si bien el Usda dejó sin cambios su previsión para la cosecha de soja argentina, en 55,5 millones de toneladas, desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevaron el cálculo a por lo menos 56 millones de toneladas. A mediados de enero, muchos operadores esperaban apenas una campaña de entre 50 millones y 52 millones de toneladas por el efecto climático adverso.

"Hay perspectivas de rendimientos máximos en parte del núcleo productivo argentino. Eso da como resultado una fuerte competencia del mercado sudamericano, que ya se refleja en una desaceleración de las exportaciones sojeras en Estados Unidos", comentaron desde la corredora de granos Zeni al explicar el comportamiento de los precios internacionales del poroto.

Además para hoy está previsto que los procesadores de soja norteamericanos (Nopa, por sus siglas en inglés) informen los resultados del crushing de oleaginosa correspondiente a febrero. En el mercado, prevén que la molienda resultará 9% inferior al registrado en el primer mes del año y sin cambios en la comparación interanual.

Los retrocesos en Chicago tuvieron su correlato en las operaciones locales.

La soja mayo'17 en el Mercado a Término de Buenos Aires terminó en u$s 246,8 la tonelada, una caída de 10,5% desde el máximo también alcanzado a mediados de enero, que fue de u$s 276 la tonelada.