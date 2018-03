La soja cayó a menos de u$s 342 la tonelada, un mínimo en 13 meses

Los futuros de la soja tocaron ayer su menor nivel en 13 meses, al cotizar en u$s 341,6 la tonelada, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) reportó un alza en sus expectativas de cosecha en Brasil y la Argentina, a la vez que elevó los stocks finales para la oleaginosa estadounidense.

El informe mensual del organismo estatal norteamericano era esperado por los operadores, pero tras su difusión los mercados ajustaron aun más hacia abajo sus posiciones en la oleaginosa. No obstante, tras tocar ese piso, que la soja no veía desde fines de marzo de 2016, el cierre en Chicago encontró a los futuros más activos con una caída de apenas 0,27%, hasta u$s 346,1 la tonelada.

Con el piso de ayer, la soja perdió 22,2% desde el máximo de contrato alcanzado el 6 de junio del año pasado, cuando cotizó a u$s 443,9 la tonelada, en tanto desde el mínimo marcado ayer y el pico de este año (18 de enero último), la oleaginosa resignó 59 dólares por tonelada.

Como se descontaba, el Usda subió a 12,11 millones de toneladas el stock final sojero en EE.UU. Los cambios más importantes en el reporte se dieron en cuanto a la cosecha esperada de soja en América del sur. En ese contexto, elevó en 3 millones de toneladas, hasta el récord de 111 millones de toneladas, su previsión para la producción sojera en Brasil.

Más temprano, la Compañía Nacional de Abastecimiento brasileña (Conab) había informado una producción estimada en 110,2 millones, desde los 107,6 millones previos.

Sobre Argentina, y a pesas de las intensas lluvias de las últimas jornadas, que en la zona núcleo superaron los 100 milímetros acumulados y pusieron en vilo al sector ante la paralización de la recolección en las 4,5 millones de hectáreas con oleaginosa que todavía no se pudo cosechar, el Usda subió en medio millón de toneladas su pronóstico de producción sojera local, hasta 56 millones de toneladas.

Así el organismo estatal norteamericano se puso en sintonía con otras entidades, como las locales Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que antes del fin de semana de lluvias estimaron 56,5 millones y 56 millones de toneladas respectivamente para la campaña actual. Otras consultoras internacionales, como Informa, consideran factible que Argentina produzca 57,5 millones de toneladas.

Si los números de Usda se confirman, entre Brasil y la Argentina habrán producido casi 170 millones de toneladas de la oleaginosa, un máximo histórico.

Esas cifras incentivaron las ventas de posiciones cortas por parte de los fondos especulativos, que se desprendieron de 5500 contratos de soja.

Algunos analistas creen que la baja puede seguir hasta este jueves inclusive, mientras otros remarcan que el mercado puede estar sobrevendido por lo que cualquier cambio en los fundamentals, por ejemplo el clima en Argentina, puede impulsar un repunte en las cotizaciones.

En ese marco, los agricultores aguardaban en buena parte de la zona núcleo que las condiciones que asomaron ayer (temperatura más baja, menor humedad y sol) permitan retomar a la brevedad la recolección, que ya la semana pasada llevaba 20 puntos porcentuales de retraso contra los ciclos anteriores. Se estima que entre hoy y mañana, en las zonas donde las lluvias no superaron los 50 milímetros, las cosechadoras puedan volver a ingresar a los campos, mientras que el resto seguirá esperando que no llueva por unos días más para hacer lo mismo.