La soja atenuó su baja en Chicago tras tocar el menor valor en casi 11 años

Los futuros de la soja en el Mercado de Chicago atenuaron desde la media rueda y, más en el cierre, la fuerte tendencia negativa que mostraron desde la madrugada por la embestida del presidente norteamericano, Donald Trump, contra China, y cerraron cerca del máximo, a 305.00 dol/tn, con una baja del 1.4%. Como consecuencia de la embestida del presidente norteamericano, la acción vendedora había colocado bajo presión a las cotizaciones que tocaron los niveles más bajos en 10 años y 5 meses, con un mínimo de 295,60 U$S/tn.

En tanto, los contratos a julio, los más activos en estos momentos, cerraron en Chicago en 305,07 la tonelada, con una pérdida de 4,41, tras haber arrancado la rueda diaria a u$s 302,62 por tonelada.

La retracción en los precios de la soja en Chicago, que marca la séptima rueda consecutiva en negativo, se produce ante las cada vez más remotas chances de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo en la guerra comercial que los enfrenta desde hace casi un año, sobre todo tras los tweets de Trump, que desairaron la expectativa del mercado, que apuntaba a una resolución.

Una nueva ronda de aranceles a los productos chinos, tal como lo dijo Trump, puede traer represalias desde Beinjing, que no obstante aseguró que mantendrá las negociaciones previstas para los próximos días.

Y en el caso de la soja puede volver a volcar con fuerza el interés chino por la oleaginosa de América del sur, particularmente en Brasil y Argentina, como sucedió el año pasado, aun cuando las proyecciones dan cuenta de que China importará este año menos poroto sin procesar que con anterioridad.

Por eso, los operadores creían que las bajas externas no se reflejarían con la misma magnitud en los negocios locales.

“Los twitts de Trump básicamente afectan al mercado norteamericano, por lo menos en el caso de la soja. Si se llegase a desbaratar el principio de acuerdo que Trump había comentado el viernes, Estados Unidos seguirá comprando soja afuera, en beneficio de Brasil y Argentina”, explicó a El Cronista José Frogone, analista de la corredora de granos Cortina Beruatto

En ese sentido, las cotizaciones de la soja sobre Rosario cerraron mixtas: la soja disponible terminó a u$s 209 la tonelada, con una caída de 0,5%, mientras que la posición a julio experimentó una suba al cerrar en u$s 218,8. La con entrega en noviembre se ubicó en u$s 227 la tonelada.

Las palabras de Trump también desataron una ola de ventas en el mercado de maíz, que finalmente perdió más que la oleaginosa. En maíz también se produjo, finalmente, un gap menos acentuado y el cierre fue de 143.40 dol/tn, una caída de 2,56% en la posición para julio.