La soja alcanzó los u$s 500 por tonelada y llegó a su precio máximo en más de seis años

El precio de la tonelada de soja para entrega en marzo saltaba 3,88% esta tarde en el mercado de Chicago, de referencia global, y se ubicaba en los u$s 501,17, un nuevo récord desde 2014.

La soja de entrega en mayo próximo se ubicaba en los u$s 500,81, unos u$s 19,01 más que el cierre previo, mientras que la tonelada de la oleaginosa puesta en julio ascendía u$s 17,45, hasta los u$s 496,49.

Los precios de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT, por sus siglas en inglés) operaban con tendencia alcista desde el inicio de la jornada. En la ronda pasada, la tonelada de soja había cotizado en u$s 482,44 en Chicago para la posición de marzo próximo.

Los futuros de la soja vienen en ascenso desde hace varias semanas por los temores sobre una menor oferta que la prevista en los países sudamericanos, entre ellos la Argentina. El clima seco y las interrupciones de las exportaciones de los países de la región inquietan a los inversores en un momento de fuerte demanda china.

Los especialistas sostienen que la soja sube por quinta sesión consecutiva alcanzando máximos de 2014 debido al clima seco de las cosechas y las interrupciones de las exportaciones en Sudamérica, en el que no se descarta un efecto colateral de la decisión adoptada por el Gobierno nacional de suspender las exportaciones de maíz hasta marzo próximo.

Los operadores destacan las preocupaciones por la escasez de suministros mundiales en medio de un inicio lento de la cosecha en Brasil y clima seco en Argentina. Además, se suma la debilidad del dólar en los Estados Unidos.

La Bolsa de Comercio de Rosario, en tanto, destacó que la situación en la región núcleo se complicó por la falta de humedad. Cabe recordar que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima una producción de 46 millones de toneladas, 3,6 millones de toneladas menos que el ciclo previo.

Por su parte, Aprosoja (cámara que agrupa a productores brasileños) estimó su producción en 127,57 millones de toneladas de soja, 7 millones menos de lo esperado en un primer momento.

Según el trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario de la semana pasada, las exportaciones del complejo de la soja (poroto, aceite y harina) se habían revalorizado en u$s 3600 millones, pasando de u$s 17.700 millones a u$s 21.300 millones.