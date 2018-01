La sociedad ve un peronismo fragmentado

Pese a las dificultades que afronta el oficialismo, la oposición no logra rearmarse. De hecho, según el estudio de D’Alessio IROL/Berensztein, la sociedad percibe al peronismo fragmentado y carente de poder de fuego.

"Hasta ahora las fuerzas de oposición tienen serias dificultades para capitalizar el desgaste evidenciado por Cambiemos. En particular, el peronismo se encuentra no sólo fragmentado, sino con el desafío de resolver el enigma que representa la figura de Cristina Kirchner. En efecto, ella sigue siendo una figura importante y no parecen surgir por el momento alternativas con peso específico y posibilidad de generar una alternativa competitiva de cara al 2019", remarca el analista político Sergio Berenzstein.

Para el 65% de los encuestados, el peronismo está debilitado tras las elecciones y uno de cada cuatro cree que es la ex presidenta quien tiene la capacidad para liderar una reorganización partidaria (45% de los que votaron al Frente Para la Victoria en 2015). A la hora de imaginar la dinámica del peronismo en el Congreso, un 56% consideró que tratará de frenar u obstaculizar los proyectos que proponga el Gobierno, contra un 30% que estima que los apoyará, pero marcando distancia en aquellas cuestiones que no coincida.

En cuanto al futuro, los consultados expresaron mayoritariamente que desean ver un peronismo democrático y cohesionado, con vocación de diálogo, capaz de acercar posiciones y establecer una agenda de gobierno con el oficialismo. Sin embargo, aquellos que se identifican con el voto hacia el FPV expresaron en un 43% que les gustaría ver a un PJ más combativo.