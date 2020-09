La sociedad de terapia intensiva advirtió que están al borde del colapso: “No podemos más”

Desde el origen de la pandemia de coronavirus , la Argentina acumula 428.239 casos positivos y 8.919 víctimas fatales. Ahora, a más de 160 días de iniciada la cuarentena, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) advirtió sobre la realidad que enfrentan a diario y el peligro de la saturación de camas.

“Nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, exhaustos, atendiendo cada vez más pacientes”, expresaron a través de un duro comunicado en el que advirtieron, además, que “los recursos se están agotando”. “Sentimos que estamos perdiendo la batalla”, sintetizaron.

“A diferencia de las camas y los respiradores, los trabajadores de terapia intensiva no pueden multiplicarse. Ya éramos pocos antes de la pandemia y hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos”, explicaron en la solicitada.

Por otro lado, remarcaron que los equipos equipos de protección personal en los que están “enfundados” para evitar contagios “apenas” les permite “respirar, hablar” y comunicarse entre ellos.

“También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente, fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente”, lamentaron en la misiva que lleva la firma de la presidenta de SATI, la doctora Rosa Reina, y su vicepresidente, Guillermo Chiappero

Además, advirtieron sobre los bajos salarios y aseguraron que el trabajo no les alcanza para sobrellevar la crisis económica. “Terminamos una guardia en una UTI y salimos apresuradamente para otro trabajo; necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario”, revelaron.

“Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos; encerrados en las Unidades de Terapias Intensivas con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, sólo alentándonos entre nosotros”, remarcaron.

Por último, advirtieron sobre la apertura de la cuarentena en algunos distritos y se preguntaron qué pasará el día de mañana con esa gente que hoy “quiere disfrutar”.

“Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? ¡Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes que, con fuerzas, trataremos de arrebatarle a la muerte! Porque nadie sabe cuándo el virus los infectará”, enfatizaron.

“Sólo le pedimos a la sociedad que reflexione, y que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente: distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol, no aglomerarse, no hacer fiestas, no salir si no es necesario”, suplicaron los médicos y destacaron “no desafiar al virus, porque el virus nos está ganando”.

Por otra parte, en texto difundido desde la página institucional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata asegura que “los médicos, enfermeros, kinesiólogos y todos los integrantes del equipo de salud están perdiendo la batalla contra la pandemia”.

Mediante un comunicado firmado por la doctora Judith Bernstein, profesora asociada de la Cátedra de Microbiología y Parasitología y el doctor Arnaldo Dubin, profesor adjunto de la Cátedra de Farmacología Aplicada y titular de la cátedra de Terapia Intensiva, los docentes advirtieron que “el colapso del sistema sanitario está cercano. Los recursos para tratar a los pacientes con coronavirus se están agotando”.

Los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) escribieron este texto para “la sociedad argentina”, manifestando su “extrema preocupación” por “el contexto dramático de una de las crisis sanitarias más graves de la historia” del país.

“La mayoría de los hospitales, y en especial las Unidades de Terapia Intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación”, sostienen en la carta donde se remarca que muchos trabajadores de la Salud, aun siendo considerados como esenciales, “necesitan más de un trabajo para vivir”. y que a pesar de todos los problemas “siguen adelante con un compromiso irrenunciable”.

Por todo esto, solicitan a la sociedad que “que reflexione y que cumpla con medidas simples pero importantes, avaladas científicamente: distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol en gel), no aglomerarse, no hacer reuniones”.

El miedo al colapso del recurso humano del sistema de salud

Por último, en un claro pedido de ayuda, afirman que “Nuestra mayor angustia, sin embargo, es el recurso humano; la situación en la que se encuentra el personal sanitario que, a diferencia de las camas y los respiradores, no puede multiplicarse. Los intensivistas, en particular, que ya eran pocos antes de la pandemia, hoy se hallan al límite de sus fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos física y anímicamente por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Con el agotamiento físico y mental es más probable que se cometan errores, que llevan a enfermar y a morir, como también ha ocurrido con muchos otros trabajadores de la salud”.

“Los trabajadores de la salud no podemos derrotar solos a la pandemia. Necesitamos la ayuda del conjunto de toda la sociedad”, cierra el texto.