La sequía y el adelanto de importaciones empujaron el rojo comercial de mayo

El déficit comercial de la Argentina fue de u$s 1285 millones en mayo, como consecuencia de las exportaciones sumaron u$s 5162 millones mientras que las importaciones registraron una suba u$s 6447 millones. Se trata de una suba de 130% respecto del mismo mes del año pasado, cuando el rojo comercial fue de 576 millones.

En este escenario, el rojo comercial del país ya acumula en cinco meses más de la mitad de lo que sumó como déficit en todo el 2017. Suma en 2018 u$s 4691 millones, cuando todo el ejercicio anterior completó -8471 millones.

Las previsiones de analistas del tradicional sondeo de Reuters estimaban un déficit comercial mucho menor, de un promedio de 498 millones de dólares para mayo.

Con este resultado, el Intercambio Comercial Argentino (ICA) registra 17 meses consecutivos de déficit.

Según Ezequiel Estrada, economista de la consultora Ficonomics, se combinaron al menos dos fenómenos para impulsar el rojo comercial de mayo. Por un lado, el proceso devaluatorio en ciernes desde fines de abril, que luego se acentuó en mayo y junio, generó que los importadores se anticipen y aumenten las importaciones, ante la perspectiva de un dólar más caro. Por el otro, pegó la caída de las exportaciones, en especial productos primarios, donde juega el factor sequía y “también la especulación con el precio del dólar".

Estrada advirtió, además, que un anticipo de la performance de mayo en el intercambio comercial pudo observarse en los resultados de la recaudación impositiva del mismo mes. “Los principales impuestos relacionados a las importaciones mostraron un salto”, expresó.

El especialista de Ficonomics también manifestó su preocupación por la caída de las importaciones de bienes de capital, cuya suba siempre fue defendida por el Gobierno como una señal de que, aún con el costo del rojo comercial, la economía iniciaba una senda de crecimiento que se traducía en un inevitable demanda de maquinaria de afuera para renovar equipos. "No es buena señal la caída de las importaciones de bienes de capital, porque si tenes importaciones y son bienes de capital, se puede decir que no es tan negativo porque indica que se registra un proceso de inversiones", explicó Estrada.

La misma preocupación ganó al economista Horacio Larghi, de Invenómica: "Lo preocupante no es sólo el déficit, sino cómo se compone. Desde el lado de las importaciones, el problema es que el aumento no es por bienes de capital, sino por bienes de consumo. Por lo cual, ni siquiera es que el déficit es para poder impulsar el desarrollo"

Ambos economistas se refirieron, en este punto, a la caída de 5,6% en la importación de bienes de capital, que consta en el informe que, sobre Intercambio Comercial Argentino (ICA), difundió hoy el Indec.