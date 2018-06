La sequía deprimió las exportaciones y volvió a profundizar el déficit comercial

Después de cuatro meses consecutivos en los que las exportaciones tuvieron un crecimiento en términos interanuales, en mayo las ventas al exterior totalizaron u$s 5162 millones, una contracción de 6,0% respecto del mismo mes del año anterior. En el mismo período, las importaciones alcanzaron los u$s 6447 millones, un avance del 6,3% en términos interanuales, como resultado de lo cual, el saldo de la balanza comercial arrojó un déficit de u$s 1285 millones.

Los datos surgen del último informe de Intercambio de Comercio Argentino (ICA), que elabora el Indec. En los datos se observan que el mes pasado se registró el mayor déficit comercial mensual desde noviembre pasado, cuando el desbalance llegó a u$s 1510 millones y el segundo más profundo desde antes de la crisis de 2002.

La razón que explica este desempeño es la menor exportación de granos y derivados producto de la caída de la cosecha por la fuerte sequía que afectó la zona núcleo a comienzos de segundo trimestre.

"La suma de las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) de los cuatro principales productos de exportación derivados del cultivo de la soja (aceite de soja en bruto, incluso desgomado; biodiesel y sus mezclas; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y porotos de soja, excluidos para siembra) registró, en mayo pasado respecto de igual mes del año anterior, una caída de u$s 645 millones, pérdida de ingresos equivalente a más del 90% del aumento del déficit comercial que se operó entre esas fechas".

Este dato se confirma además al analizar el comportamiento de las exportaciones a nivel de grandes rubros. Mientras las exportaciones primarias cayeron de manera interanual un 26,8%, las ventas externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) avanzaron 4,8% y las manufacturas de origen indusrial (MOI) se contrajeron 5,0%. En el caso de las exportaciones de combustibles y energía se registró un incremento del 48,8%.

El informe precisa que en valores absolutos las exportaciones cayeron u$s 328 millones (6,0% ineranual) con precios que creciendo 13,3% pero cantidades bajando 17,0%. En términos desestacionalizados, las exportaciones totales de mayo cayeron 9,5% comparadas con el mes anterior.

En cuanto a las importaciones, según el organismo de estadísticas oficial señala que crecieron el mes pasado el 6,3% (u$s 381 millones), con precios que avanzaron 1,8% y cantidades al 4,3%. En el desagregado por grandes rubros, los bienes de capital cayeron 5,6%, lo que podría estar indicando un relativo impacto de la devaluación (en mayo el tipo de cambio se depreció más de 20%). Esta tendencia no estaría reflejándose todavía a nivel de actividad, dado que la importación de bienes intermedios creció 21,1% interanual, mientras partes y piezas para bienes de capital lo hizo 0,4%; lubricantes y combustibles, 2,8%; bienes de consumo 7,6% y vehículos automotores de pasajeros, el 4,9%.

Un informe de Ecolatina destaca que "el efecto términos de intercambio jugó a favor de nuestro país en mayo: los precios de los productos exportados treparon más pronunciadamente que los de los importados (13,3% i.a. vs. 1,8% i.a., respectivamente)". Y agrega: "Si se hubieran mantenido los precios del quinto mes de 2017, el déficit habría sido cercano a u$s 1800 millones".

La profundización del déficit comercial en mayo llevó el rojo acumulado de los primeros cinco meses de 2018 a u$s 4691 millones (casi el 1% del PBI). Ecolatina precisa que este dato más que duplica el registrado en los primeros cinco meses de 2017 (u$s 1900 millones y 0,3% del PBI). En el acumulado del período enero-mayo se mantuvo la tendencia de 2017 con valores importados creciendo 17,9% en términos interanuales y exportaciones mejorando 7,1% interanual.

El informe de Ecolatina aclara, por otra parte, que si el efecto precio no hubiera jugado a favor de la economía argentina "el rojo comercial casi se habría triplicado, rondando los u$s 6.000 millones en los primeros cinco meses de 2018".

Desde la consultora LCG pronostican para este año una mejora en el déficit comercial respecto de 2017, en torno a u$s 7000 millones, frente a u$s 8471 millones el año pasado. "Los movimientos en el mercado de cambio posicionaron al Tipo de Cambio Real (TCR) en 1,63 (índice base 1=dic-01). Este nivel resulta un 4% superior año promedio de 2011, año en que el superávit comercial alcanzó los US$ 10.000 millones".

Pero aclara que "lograr resultados similares no solo demanda la muy difícil tarea de sostener la competitividad ganada recientemente, sino que depende además de una lista de factores hoy no operativos: en ese entonces, Brasil crecía al 8%, términos de intercambio 4% superiores y la campaña agrícola fue superior".