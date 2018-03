La sequía costará 0,7 a 0,8% del PBI si cosecha de soja llega a 42,5 millones de toneladas

La sequía le costará al nivel de actividad económica entre 0,7% y 0,8% del PBI, según calculó el Estudio Broda, sobre la base de una cosecha estimada de 42,5 millones de toneladas.

Entiende que la previsión del Gobierno, de un costo de 0,5% del PBI, se basa en una estimación de 45,5 millones de toneladas.

Con el golpe de la sequía, en Broda consideran que será difícil alcanzar la meta oficial de 3,5% de crecimiento del producto para este año. En cambio, prevé que la economía crezca 2,5% en 2018, también por un gasto de consumo aletargado.

Con todo, no cree que se deteriore la balanza comercial, porque el cambio de política monetaria que redujo el atraso cambiario mejorará las exportaciones.

"El nuevo modelo económico será mejor para el déficit comercial, a pesar de la sequía", calculan.

En ese sentido, observan una mejora en las exportaciones en el primer bimestre: un alza de 10,7% en las ventas externas totales en enero, que incluye una suba de 13,7% en las exportaciones industriales.

"Brasil compensa el costo extraordinario del sequía", agrega, ya que en enero las exportaciones al país vecino subieron 10,5% y en febrero, 17,7%. La estimación del estudio Broda para el rojo de la balanza comercial asciende a u$s 11.000 millones, desde los u$s 13.000 millones a los que se acercaba con el atraso cambiario. En 2017 fue de u$s 8471 millones.