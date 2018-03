La semana próxima dirán como devolverán impuesto por dólar ahorro y tarjeta

El administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, anunció que la semana próxima se publicará el mecanismo para recuperar la percepción de impuesto por viajes al exterior, dólar tarjeta o dólar ahorro en aquellos casos en que no se puede compensar con el Impuesto a las Ganancias o con Bienes Personales por no ser contribuyente de esos gravámenes.

En total, la AFIP deberá devolver a quienes no tienen impuestos contra los que compensar la percepción unos $ 1500 millones.

Los casos son diversos para aquellos monotributistas no contribuyentes de Bienes Personales, trabajadores que no pagan ni Ganancias ni Bienes Personales o personas que no tienen existencia fiscal.

E incluso, hay contribuyentes que pagaron la tarjeta de crédito después del 17 de diciembre pasado todavía con impuesto por gastos del 15 o 16 de ese mes que también tendrán su mecanismo de devolución. En este caso, el banco les calculó el pago a un dólar a $ 13 pero con el impuesto este se iría a $ 19, si no hubiera reintegro por parte de la AFIP.

En principio, había un mecanismo para la devolución que se debía poner en práctica en la Agencia del domicilio del individuo, pero aunque se lo desarrollara hasta el final, la AFIP nunca reintegró un peso.

Por ese motivo, Abad dijo ahora que se especificará en una resolución de AFIP cómo deberán cobrar en su cuenta con su CBU o con algún otro sistema quienes ya tenían un trámite hecho, y qué tramite deben hacer ahora quienes nunca se hayan presentado. Un caso especial será el de los que pagaron la tarjeta después del 17.

Abad había dicho que quienes tuvieran problemas para la devolución le escribieran a su propio mail en la AFIP, y recibió 300 correos en pocos días.

Ante una consulta sobre si se iba a quitar el cepo también a las compras por Internet, Abad adelantó que no será total. Algunos productos como libros entrarán libremente, pero se hará una "discriminación" para "asegurarse de que no entra competencia con producción sensible del país", precisó uno de sus colaboradores que lo acompañó en una reunión con periodistas.

Ultimo plan de Echegaray

El colaborador de Abad puntualizó que se debe presentar caso por caso quién firmó una rectificativa y luego no pudo entrar al último plan de pagos de noviembre porque el sistema no funcionó los últimos cuatro días, y acreditar de alguna manera esta circunstancia.