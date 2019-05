La rosca política, al rojo vivo

La rosca política está al rojo vivo. Desde que Cristina Kirchner volvió a ubicarse en el centro de la escena este fin de semana y ungió a Alberto Fernández como candidato a presidente colocándose ella en el lugar de vice, la política local entró en una vorágine que no da respiro.

Reuniones secretas y otras no tanto, cumbres que se convocan y se bajan luego sin mayor explicación, invitaciones cruzadas a dirigentes a pegar el salto a la otra orilla política, todo matizado con rumores y operaciones de todo tipo, lo cierto es que el nerviosismo se apropió de la campaña electoral.

Está claro que de acá al 22 de junio no habrá tregua que valga y ya se anticipa un cierre de listas no apto para cardíacos. A cualquier ciudadano desprevenido podrá pasarle este mes que se acueste un día pensando que un candidato está enrrolado en determinado espacio político, pero que a la mañana siguiente lo encuentre anotado en la lista de su oponente.

Ya lo dice la famosa frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. El panquequismo político no es nuevo, claro está, pero parece haberse agudizado en los tiempos que corren. Y de ese mal no está exento ninguno de los tres espacios que pelearán por quedarse con el poder: el oficialismo, el kircherismo y la convulsionada tercera vía que hoy entró en ebullición y lucha ahora para que la grieta no se la trague.

¿Será Mauricio Macri finalmente el candidato de Cambiemos? ¿O los radicales descontentos lograrán forzar el Plan V si las encuestas terminan por garantizar que el Presidente los lleva a una segura derrota? La fórmula Fernández-Fernández, ¿será la definitiva?

Y en la vereda del medio, ¿podrá Schiaretti, con el capital político cosechado en Córdoba, ser el “Macho Alfa” de Alternativa Federal y encontrar la fórmula para que ese espacio no se desintegre? ¿Cederá Lavagna en su manía de no ir a internas o se quedará finalmente afuera del juego? ¿Permanecerá Massa en la tercera vía o se irá con el kirchnerismo y, entonces sí, la unidad peronista estará en condiciones de cantarle al macrismo jaque mate?

De la capacidad para establecer alianzas, primerear al contrincante, pero también del candidato que logre trasmitirle a la sociedad un proyecto que genere una expectativa de mejor futuro dependerá quien nos gobierne a partir del 10 de diciembre.

El partido recién empieza.