La reparación histórica a jubilados demandará u$s 6273 millones este año

El programa de Reparación Histórica para jubilados insumirá u$s 6273 millones en 2017, de los cuales u$s 5000 se tomarán del blanqueo de capitales, según previsiones de ANSeS, y el resto provendrá de las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Es por eso que ANSeS estima que la cartera del fondo se consumirá en 2037.

Al 31 de diciembre pasado, el pago anticipado a 600.242 jubilados insumió unos $ 894,38 millones, también financiados por el sinceramiento fiscal.

El monto es menor al previsto, de u$s 340 millones, porque hasta mediados de diciembre no pudieron ingresar acuerdos a la Justicia para poder ser homologados, mientras se ajustaban los sistemas informáticos y se esperaba el nombramiento del nuevo personal para poder tramitar los acuerdos en el fuero de la Seguridad Social.

Para 2017, se prevén pagos por u$s 6273 millones, lo que incluye el nuevo grupo de 300.000 jubilados a los que se pagará de forma anticipada.

Los jubilados que cobraron la Reparación Histórica en 2016 cumplían con la condición de que el haber recompuesto no superara los $ 14.152 o el valor de la recomposición no superara los $ 1698 mensuales (para los menores de 80 años) o los$ 5661,16 por mes (para los mayores de 80 años) o que padeciera una enfermedad grave. Para 2017, se agregará al procedimiento abreviado los que tengan cumplidos 75 años.

Según la previsión de ANSeS, los pagos de la reparación histórica superarán los u$s 6000 millones anuales hasta 2020, serán mayores a u$s 5000 millones por año hasta 2023; u$s 4000 millones anuales hasta 2028; u$s 3000 millones por año hasta 2034; u$s 2000 millones anuales hasta 2037 y demandarán más de u$s 1000 millones por año hasta 2051.

Para fondear estos pagos es que la ley previó el uso de los recursos del FGS, al destinar sus utilidades anuales y vender los activos de la cartera.

Así es que el fondo de unos u$s 56.000 millones a fines de 2016 se consumirá en 2037.

Según las proyecciones de la ANSeS, que dirige Emilio Basavilbaso, considerando una tasa de retorno de 5% anual en dólares, el valor de la cartera empezará a caer en 2018. Se prevé que a fines de este año alcance los u$s 57.145 millones, pero que a fines de 2018 se reduzca a u$s 53.648 millones.

Para 2023, el valor de la cartera del FGS estaría en unos u$s 37.106 millones. Y en 2029, rondaría los u$s 19.624 millones. Hacia 2033, caería a u$s 8763 millones. Y en 2036 terminaría con un valor de u$s 1098 millones.

Desde 2037 a 2051 habrá u$s 17.640 millones de pagos de la Reparación Histórica que deberá compensar el Tesoro o el propio sistema previsional.

Es por eso que el Gobierno encaró una reforma previsional, para que se incremente el aporte de los trabajadores activos para financiar el sistema. Además, se busca que ANSeS trabaje en coordinación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para combatir la informalidad. Y se confía en que si la economía logra un crecimiento promedio anual positivo y estable se incremente la recaudación de impuestos para compensar la caja jubilatoria.