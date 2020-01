La recesión generó un superávit de u$s 1000 millones en la balanza comercial con Brasil

Hay ocasiones, pocas, en las que una buena noticia puede esconder una situación no deseada en materia económica. Es lo que ocurre con los datos de intercambio con Brasil. En 2019 la balanza comercial con el socio mayor del Mercosur arrojó un superávit de u$s 1017 millones, un cambio importante respecto del déficit de u$s 4063 millones del año anterior.

Pero esa mejora no responde a un proceso virtuoso de un salto en las exportaciones, sino más bien a un desplome de las importaciones, producto de la recesión reinante en el país desde desde mayo de 2018. La contracción del intercambio bilateral, llevó incluso a que Brasil dejara de ser el principal socio comercial de Argentina, desplazado por China hace dos meses.

Según datos del Ministerio de Economía de Brasil, en diciembre Argentina exportó a ese país u$s 905 millones, en especial vehículos de carga, combustibles, energía eléctrica, polímeros plásticos, también trigo en granos, malta, productos de perfumería, tocador y cosméticos.

Por su parte, las importaciones desde ese destino llegaron a u$s 709 millones, con fuerte incidencia de mineral de hierro, vehículos y materiales para vías férreas, óxidos e hidróxidos de aluminio, autopartes y laminados planos de hierro y acero, además de tubos de hierro fundido, insecticidas y herbicidas y hasta expendedores automáticos de billetes.

Mirá también Una decisión clave para exportadores: Alberto pone foco en la hidrovía El manejo de la hidrovía del Paraná y el Río de la Plata pasará a manos de las provincias. Habrá una licitación internacional para la nueva concesión.

Así, en diciembre la balanza arrojó un superávit de u$s 196 millones. Se destaca sin embargo, una caída del 6,4% en las exportaciones de diciembre en relación al mismo mes de 2018 y la mejora marginal de 0,4% en las importaciones, que contrastan con el desempeño en los meses previos.

En el acumulado del año hubo una caída del 4,5% en las exportaciones, que llegaron a u$s 10.552 millones, mientras que las importaciones se desplomaron 36,9% en términos interanuales, alcanzando apenas u$s 9535 millones, frente a los u$s 15.116 millones de 2018.

"Si el Indec confirma la tendencia de estos datos, la balanza comercial bilateral finalizaría con un leve superávit en favor de Argentina (hasta noviembre, u$s 42 millones), siendo el primer resultado anual positivo desde el año 2002", indicó la consultora Abeceb.