La recaudación subió 38%, pero cuatro puntos fueron del dólar futuro

La recaudación impositiva de enero fue de $ 162.654,2 millones, con un crecimiento de 38,5% respecto de igual mes de 2015. Pero cuatro puntos fueron aportados por la retención de Impuesto a las Ganancias que impuso la AFIP a las operaciones de dólar futuro autorizadas por el Banco Central al final del gobierno kirchnerista.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, reconoció que el aumento hubiera sido similar al del mes pasado, o sea en línea con la inflación, si no fuera por que "cuatro puntos de este incremento se originaron en la retención de 35% del Impuesto a las Ganancias sobre las operaciones de dólar futuro".

"Se anticipó recaudación por una ganancia generada por una política que a nuestro juicio fue una imprudencia de la anterior conducción del Banco Central que permitió una valuación del dólar no realista", dijo Abad a periodistas en la AFIP, y agregó que "para compensar se estableció esta retención de 35% que produjo una recaudación adicional de $ 7700 millones".

El funcionario expresó que esa retención "va a seguir drenando en los próximos meses por montos más chicos".

Debido a las retenciones de dólar futuro, el Impuesto a las Ganancias registró un incremento de recaudación del 57%, al totalizar $ 40.625,2 millones. El IVA impositivo, que refleja el consumo interno, mostró una caída de la actividad al ubicarse por debajo de los índices de inflación alternativos que utiliza el Indec. La suba del tributo fue del 24,5%. En tanto, el IVA aduanero trepó 48,9%, y Abad reconoció que esto se debió básicamente a la devaluación.

Un renglón aparte cosechó el tema de las devoluciones de IVA, ya que la planilla que habitualmente distribuye la AFIP sólo consigna este mes una caída de devoluciones de IVA DGI de 90,3%, de $ 1468,9 millones en enero de 2015 a $ 142 el mes pasado, y una suba de reintegros de IVA DGA de 21,5%, de $ 592 millones a $ 719 millones. Sin embargo, cuando se le señaló esto al titular del organismo recaudador, dijo que faltaba un renglón más: las devoluciones del 7% de IVA a los productores de granos que tributan el 8%. Este mes habrían sido récord con $ 1209 millones contra $ 290 de enero del año pasado, lo que marcaría más de 300% de incremento.

Abad dijo que se está haciendo un relevamiento de la deuda heredada de la gestión de Ricardo Echegaray y no quiso hablar de cifras, porque una buena parte está en discusión, pero adelantó que son cifras muy importantes, tanto con productores, exportadores, como con otros contribuyentes.

La recaudación de la Seguridad Social tuvo una mejora de 33%, al sumar $ 50.322,5 millones y reflejar el medio aguinaldo de diciembre.

En tanto los impuestos al comercio exterior comenzaron a reflejar las recientes medidas tributarias para beneficiar a las economías regionales y al campo, como la rebaja y eliminación de retenciones. Estos derechos a las exportaciones tuvieron una mejora de sólo 11,9%, al sumar $ 4858,7 millones, mientras que los derechos de importación subieron 38,7%, a $ 3936,8 millones.

Las cifras relacionadas con las exportaciones se explican en buena medida por subas en los volúmenes exportados de soja y aceite de soja, que compensaron bajas en la recaudación de 100% en trigo y cebada y de 99% en la relacionada con el maíz, explicó Abad.