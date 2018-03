La recaudación de marzo subió 54,1% de la mano del sinceramiento

El cierre del sinceramiento fiscal ayudó notablemente a las finanzas públicas. En marzo, los recursos tributarios treparon un 54,1% interanual hasta los $ 212.294,8 millones, de los cuales $ 27.977 millones (el 13,2%) corresponden al blanqueo más exitoso de la historia argentina.

Según un informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los números representan un salto de 18,6% en términos reales, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba de marzo, previsto en una tasa equivalente al 2%.

Los datos fueron anunciados ayer a la tarde por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al secretario de Hacienda, Rodrigo Pena. Se trata de un aumento en la recaudación mucho mayor que la inflación de los últimos doce meses (menor al 40% anual). Sin embargo, sin computar los ingresos del blanqueo, el crecimiento hubiese sido de 33,8%, con una caída de real de 3,3%, para el CPCE-CABA y el IARAF.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fiscalizado por la Dirección General Impositiva (DGI), que es un termómetro de la producción y el consumo nacional, subió un modesto 22,7% hasta $ 36.602,6 millones. Con las devoluciones y el IVA Aduanero, la recaudación por el impuesto más importante del país tuvo un aumento de 16,5%.

En el tercer mes de 2017 se recaudaron $ 32.943 millones por el Impuesto a las Ganancias, un 34,7% más que en marzo de 2016. Ganancias-Impositivo explica el crecimiento de este ítem, por su salto de 38,4%, ya que solamente entraron $ 2600,3 millones por el impuesto Aduanero (controlado por la Dirección General de Aduanas (DGA)) apenas 2,7% más que en el mismo mes del año anterior.

El Sistema de la Seguridad Social tuvo un buen desempeño en marzo. Las contribuciones patronales treparon 41% hasta $ 30.621,2 millones y los aportes patronales representaron $ 20.551 millones y se elevaron 42,5% interanual.

La contracara estuvo en los ingresos por el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, que llegaron a $ 12359,6 millones y treparon 24,9% respecto a marzo del año pasado.

El tributo sobre las naftas recaudó $ 3603,1 millones, con un salto de 132,6% interanual.

De acuerdo con estos datos, los economistas consultados por El Cronista confirmaron que las metas fiscales de este año (0,6% de déficit primario en el primer trimestre y 4,2% en todo 2017) se podrían cumplir.

Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica, opinó: "Ahora que terminó el blanqueo, en los próximos meses la recaudación va a estar un poco por encima de la inflación, ya que la actividad va a ir empujando". "Deberíamos tener un segundo trimestre muy bueno; el gasto público tiene un ritmo de crecimiento muy intenso, ya que se pusieron en marcha los gastos relacionados con la obra pública y las viviendas, que el Gobierno entiende claves para reactivar la economía", completó.

Coincidió Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. "No están mal los números de la recaudación. Lo que sigue es que los ingresos van a crecer más que la inflación, pero no mucho", afirmó. "Que el IVA DGI haya aumentado 22,7% es bajo", analizó, y dijo que las metas fiscales no corren peligro.