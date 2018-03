La reacción de Larroque tras el contrapunto con Peña: "La gente no come causas judiciales"

El diputado Andrés ‘Cuervo’ Larroque (FpV) acusó hoy al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de exhibir una “falta de sensibilidad supina” al exponer sobre el informe de gobierno en la Cámara baja y advirtió que “negar que hay despidos es algo que violenta a cualquiera”.

Tras ratificar que su bloque acompañará el proyecto de ley para suspender los despidos que ayer logró media sanción del Senado, el secretario general de La Cámpora denunció que Peña, en su primer informe de gestión en la Cámara baja, “decepcionó” a la mayoría de las fuerzas opositoras.

En declaraciones a Radio 10, tal como lo hizo ayer en un fuerte cruce con el ministro coordinador, el legislador kirchnerista cuestionó duramente las políticas del macrismo: “Lo que sorprende es que en tan pocos meses la situación del país sea tan calamitosa”, repudió.

“Debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Primero expliquen lo suyo, y después, en todo caso, demanden con esa hipocresía que a veces hacen”, había disparado Peña ayer en respuesta al kirchnerismo.

Pero Larroque fue más allá y sostuvo que “si la gente tiene circo y con eso se contenta estamos en otra discusión, pero la gente no quiere circo, la gente no come causas judiciales, las Pymes no se financian con causas judiciales, las paritarias no se resuelven con causas judiciales, y en algún momento esta gente va a tener que gobernar”.

