La razón por la que Cafiero les pidió "perdón" a los trabajadores de la salud en pleno 17A

Mientras Alberto Fernández sigue la movilización que se está realizando en todo el país desde la Quinta de Olivos, donde también se acercaron manifestantes esta tarde, está en comunicación con su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que fue el primer funcionario de primera línea en referirse a la marcha. Como ocurrió en la antesala de la protesta, puso el foco en el punto de vista sanitario en plena pandemia, al pedirles "perdón" a los trabajadores de la salud "que están poniendo el cuerpo todos los días por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar", que no pusiera "en riesgo" la salud de la gente.

En paralelo, con la promoción de varios dirigentes del Frente de Todos, se está organizando en las redes sociales para esta noche el regreso de los aplausos para el personal de la Salud, a modo contraprotesta del banderazo. A falta de un peronismo que pueda salir a la calle para no entrar en contradicción con su propio discurso a favor de la cuarentena.

Por otra parte, Cafiero también oficializó la lectura que se hace puertas adentro de la Casa Rosada: que el "banderazo" está motorizado por la oposición, más precisamente por un sector de Juntos por el Cambio. "Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad", agregó el Jefe de Gabinete en declaraciones a la agencia Télam. "Entre esa enorme mayoría va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos", completó.

Si bien en el Gobierno apuntan contra una "sector duro" del macrismo como promotor de la manifestación, con un Horacio Rodríguez Larreta que buscó mostrarse ajeno a la convocatoria, cerca de Cristina Kirchner no piensan igual: "No hay grupos ultras y blandos. (Mauricio) Macri es lo mismo que Larreta. Larreta sin Macri en términos electorales no existe", es la lectura que hacer cerca de la Vicepresidenta, una de las principales protagonistas de las pancartas que se ven en las diferentes marchas.