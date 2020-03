Economía y política Martes 24 de Marzo de 2020

La razón de Guzmán para reestructurar la deuda: en 2020 vencía lo mismo que a todos los emergentes

Según Goldman Sachs, en los próximos 12 meses vencen u$s 34.000 millones de deuda emergente a nivel global. La deuda locales es de u$s 67.134 millones y si se excluyen los vencimientos intra sector público, los servicios estimados para el período se reducen a u$s 34.408 millones, 49% en moneda local.