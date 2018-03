La provincia de Buenos Aires pagó 9,37% para colocar deuda por u$s 1250 millones Se trata de la primera emisión luego de que el gobierno nacional alcanzara un principio de acuerdo con los holdouts. La administración bonaerense recibió demandas por u$s 4000 millones, por encima de la expectativas de la provincia, que inicialmente había propuesto como objetivo obtener alrededor de u$s 1000 millones.