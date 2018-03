La propuesta de Carrió

La diputada nacional por la CC-ARI e integrante de Cambiemos Elisa Carrió le pidió ayer al Gobierno nacional que modifique el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, luego de los aumentos en las tarifas de servicios públicos. En su cuenta de Facebook, Carrió aseguró que firmó ayer "más de 60 proyectos de ley" que su partido propone tratar este año en el Congreso, en un claro mensaje a sus socios del PRO y el radicalismo y en vista al inicio de las sesiones ordinarias. Su proyecto propone "aumentar el mínimo no imponible a 47.430 pesos y una actualización de toda la tabla de deducciones". Además, plantea excluir las jubilaciones de pagar ganancias y agregar la exención por el alquiler de la vivienda. "También consideramos fundamental que haya anualmente una actualización automática de los parámetros, por eso incluimos la actualización en base a las estadísticas del índice de precios al consumidor del INDEC", señaló

"Necesitamos mejorar las condiciones de los millones que todavía son asfixiados por impuestos injustos. Prometí bajar los impuestos y eso vamos a hacer. Por eso les presento nuestro proyecto para aliviar a las clases medias asediadas por la no actualización del impuesto a las ganancias". agregó.