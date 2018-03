¿Cómo evalúa el arresto de Milagro Sala?

–Es la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. No hay ningún motivo para que esté presa. La mete presa un Poder Judicial amañado por el gobernador (Gerardo) Morales. Si sobre tu persona pesa una acusación, tenés que ir a juicio, esto es así. ¡Macri estuvo procesado y no fue preso! Esto es lo que preocupa. No está ni procesada y está presa.