¿La plata del FMI financia la fuga de capitales? Esto responden desde el Gobierno

Desde la oposición, tanto los candidatos a presidente Alberto Fernández y Roberto Lavagna como distintos economistas vienen denunciando que los fondos que entraron al país por los préstamos del FMI sirvieron para “financiar la fuga de capitales”.

Desde el Gobierno, salieron hoy nuevamente a responderles. ¿Qué dijeron? Que el dinero del FMI no financió ninguna fuga de capitales sino el déficit que dejó la administración de Cristina Kirchner, que los números de la oposición sobre esa supuesta fuga de divisas son incorrectos y que el nivel de deuda es “razonable”, entre otros puntos.

Hace una semana, Lavagna había cuestionado: “El Fondo ha hecho una operación absolutamente extraordinaria, que es prestarle un fondo muy importante a la Argentina. Eso está sirviendo para financiar la fuga de capitales, la salida de los capitales especulativos que entraron en los primeros años de este Gobierno”.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete insistió este martes en la misma idea cuando, al salir a responderle al Gobierno por señalarlo como responsable de las tensiones en el mercado financiero. “De esto es de lo que no quieren hacerse cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno”, escribió el candidato del Frente de Todos en su cuenta de Twitter, junto a un gráfico sobre la evolución de la “deuda pública en dólares” y la “fuga de capitales más intereses”.

Ante esas acusaciones, desde el Gobierno sostienen: