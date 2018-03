La paridad de género, también en agenda

Además de los u$s 830,5 millones comprometidos por el BID para infraestructura e inclusión financiera, se anunció un acuerdo para el Programa de Apoyo a políticas de Paridad de Género, que tendrá un aporte del organismo de u$s 200 millones (dividido en dos operaciones de u$s 100 millones). El proyecto contribuirá a la efectiva y oportuna implementación de políticas dirigidas a reducir las brechas de género de participación laboral y salarial en Argentina. El programa comprende acciones como la jerarquización de la perspectiva de género en las políticas laborales; la certificación de políticas de recursos humanos; la paridad de género en el liderazgo político; y la transparencia en orientación de género del gasto público.