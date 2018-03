La oposición se mostró entre las críticas y pedido de precisiones para debatir leyes

Tras el discurso del presidente Mauricio Macri al abrir la Asamblea Legislativa, con duras expresiones sobre la herencia recibida, el bloque de diputados del Frente para la Victoria emitió un duro comunicado en el que alertó sobre la posibilidad de no dar quórum al tratamiento de las leyes pedidas por el Jefe de Estado.



El aviso, al final del texto, apunta a "los que van a dar quórum a la dependencia y el endeudamiento", en alusión al bloque Justicialista que lidera Diego Bossio aunque el propio Miguel Ángel Pichetto estuvo tan duro como conciliador al cuestionar, en diálogo con Radio del Plata, las expresiones presidenciales pero afirmar que tomarán una decisión "en línea con los gobernadores" que tienen sus necesidades, dijo.



"Hizo una revisión parcial y sesgada de la historia, injusta y discutible", señaló Pichetti y continuó: "Si nos atenemos al discurso del Presidente parece que no se comprende la importancia del acuerdo público de gobernabilidad para la Nación y las provincias que le hemos propuesto nosotros en reiteradas oportunidades y que deseamos llevar adelante para el bien de todos los argentinos".



El oficialismo necesita acuerdos en el Congreso para derogar, antes del 14 de abril, la ley cerrojo y de pago soberano para cerrar con los holdouts. Al respecto, uno de los líderes del peronismo no kirchnerista, Diego Bossio, aseguró que le hubiera gustado que Macri "ampliara" en su discurso los detalles sobre el pago a los acreedores de la deuda pública, en vez de solamente apelar a la predisposición del Congreso para acompañar la ley. "Hay partes del discurso que me gustaron y partes que no", resaltó el diputado del bloque Justicialista.

En cambio, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta, que no fue al Congreso, criticó todo el discurso de Macri desde Santa Cruz. El líder de La Cámpora estuvo dirigido "a un núcleo de votantes y no al conjunto de la sociedad", al tiempo que evaluó que el gobierno "tiene mucho aire en los medios pero cada vez tiene menos aire en las calles".



Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, evaluó que Macri trazó "un diagnóstico que en algún momento tuvo un costado medio tribunero", pero con todo indicó que "el diagnóstico es el diagnóstico y en este caso fue impecable". También, el ex intendente de Tigre condicionó el apoyo de su interbloque, de 35 diputados, a la ley para habilitar el pago a los holdouts a "conocer la propuesta" que tiene previsto enviar este miércoles el Poder Ejecutivo.



Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer apoyó el discurso de Macri y cuestionó "muchos sectores el cristinismo duro que son intolerantes frente a un discurso presidencial". Además respaldó el acuerdo con los holdouts pero advirtió que está a la espera de precisiones.