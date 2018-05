La oposición sacudió la política tarifaria oficial y busca que Macri pague el costo

La bancada de Pichetto consolidó una posición sólida y reclamó al Presidente que no vete la ley

Una mayoría opositora logró convertir en ley el tope a las tarifas para los servicios públicos de gas, agua y electricidad con 37 votos a favor y 30 en contra. No hubo abstenciones.

En una sesión que duró más de trece horas, el peronismo logró aprobar, pasadas las 3.20, la iniciativa. Los senadores de Cambiemos, advirtieron sobre el veto presidencial, que se efectivizaría hoy mismo.

Temprano en la sesión, en representación del bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto, el formoseño José Mayans anunció que esa bancada estaba dispuesta a "ratificar la sanción de la Cámara de Diputados en su integridad". Es decir, sin cambios que devolvieran el proyecto a la Cámara baja. Los votos de ese bloque sumados a los del Frente para la Victoria-PJ (FpV-PJ) y a algunos otros apoyos sueltos allanaban el camino a la ley.

Hubo, sin embargo, una ausencia llamativa, en medio de las fuertes presiones que desplegó el Gobierno durante todo el día para intentar obstruir la ley. Adolfo Rodríguez Saá, quien hace algunos días se encontraba de viaje y había anunciado especialmente su presencia en la Ciudad de Buenos Aires para votar el proyecto, estuvo en el Senado pero dejó su despacho cuando caía la tarde para no volver. Un voto positivo menos. Sí se había quedado en el Congreso su compañera de bloque, María Eugenia Catalfamo.

El conteo de los votos incluía sí al neuquino Guillermo Pereyra, quien se había reunido este martes con Macri y con esa foto le permitió al Gobierno asegurar que la Casa Rosada había conseguido cambiar su voto. No fue así. El sindicalista petrolero confirmó en el recinto la postura que había adelantado hace dos semanas: aunque el texto tiene "un montón de imperfecciones", dijo, votaría a favor.

Al igual que varios de los senadores que hablaron después de él, Mayans le reclamó al presidente Mauricio Macri que no vete la ley. "Ojalá que entienda que esto no tiene que vetarlo. Que va a ser peor el tema. Si llegan a poner esa tarifa que piden los amigos, va a haber problemas en el país, acuerdensé lo que les digo", advirtió. Y enfatizó que el proyecto opositor garantiza la paz social.

En la misma línea se expresó el tucumano José Alperovich. "El plan económico se termina cuando la gente no puede pagar. Nuestra gente no da más. El Presidente no tiene que vetar esta ley. Tiene que dar soluciones. Si baja un poco las tasas de las Lebac, puede sostener esta ley", reclamó.

Por el oficialismo, les respondió Esteban Bullrich, ratificando el destino de veto. "El bloque opositor sabe que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser implementado. Que no es una solución. Es más, reconocen que no les importa. Dicen que le quieren enviar un mensaje al Ejecutivo", se quejó, en alusión a las palabras de Pichetto respecto de la lectura política detrás de la ley Bullrich, que representa a la provincia de Buenos Aires, consideró que el proyecto en discusión beneficia exclusivamente al Conurbano bonaerense y dijo que por ese, entre otros motivos, votaría en contra.

A su vez, Silvia Elías de Pérez, secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos, quien consideró que los opositores "están queriendo que le vaya mal al Presidente". La respuesta llegó en boca de la rionegrina Magdalena Odarda: "Dicen que esta ley desestabiliza, pero los desestabilizadores en este país son los que tienen el dinero afuera. Los que no pagan impuestos", señaló, en clara referencia al patrimonio depositado en el exterior de varios de los ministros del gabinete, algo cuestionado incluso por senadores que rechazaron ayer el proyecto, como la salteña Cristina Fiore Viñuales.

Por el FpV-PJ, la mendocina Anabel Fernández Sagasti explicitó la diferencia de criterios clave frente al tema. "El quid de la cuestión acá es que lo que ustedes creen que es una mercancía, nosotros creemos que es un derecho", señaló. En sintonía, el chubutense Alfredo Luenzo preguntó: "¿Cuál es la razón que tiene el Ejecutivo para someternos a la dolarización de las tarifas?".

Luenzo cuestionó además la exhortación pública de Macri a que los senadores voten "con responsabilidad" sin seguir "las locuras" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Fueron muy desafortunadas las declaraciones del Presidente. A mí no me tironean ni Mauricio ni Cristina. Ya soy grande. Resolví mi Edipo y tengo independencia de criterio", aclaró.