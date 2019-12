La oposición pidió postergar la sesión extraordinaria para tratar las leyes de emergencia

La oposición de Juntos por el Cambio le pidió hoy formalmente al Gobierno "más tiempo" para poder evaluar el denominado proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que contempla, entre otros puntos, un impuesto a las compras en el exterior, una moratoria para pymes y la posible delegación de facultades especiales al presidente Alberto Fernández.

Se trata del primer test del Gobierno en el nuevo Congreso y la intención del oficialismo es darle a esa iniciativa un trámite exprés.

Sin embargo, con la excusa de que aún no fue remitida al Congreso para su evaluación, los jefes de bloque de diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Mario Negri (UCR) solicitaron hoy, a través de una carta enviada al presidente de la Cámara Sergio Massa, "más tiempo" para debatir la denominada triple emergencia.

Adujeron como argumento la ampliación del temario y "la gran variedad de temas incluidos en el proyecto", que impediría hacer un análisis profundo de la normativa que aún no ingresó al Congreso Nacional. Por ello, solicitaron formalmente postergar la reunión del plenario de comisiones y la sesión sobre tablas, prevista inicialmente para el miércoles próximo.

“En su momento Ud. nos manifestó la voluntad de convocar para el próximo martes 17 al plenario de comisiones al que será girado el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y sesionar el miércoles 18. También nos había señalado que el proyecto tendría ingreso en forma inminente", dice la misiva de los parlamentarios.

Y agrega: “Sin embargo, hasta la fecha el mismo no ha sido remitido por el Poder Ejecutivo y por ende nos ha impedido realizar cualquier tipo de análisis sobre la propuesta legislativa”.

“Por los medios de comunicación hemos tomado conocimiento de una gran variedad de temas que serán incluidos en el proyecto señalado, y entendemos resultará imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas. Es por ello que, reiterando nuestra mayor vocación de colaboración con el nuevo Gobierno, solicitamos se postergue la reunión prevista para el plenario de comisiones y la sesión de tablas, de modo de permitir un mínimo análisis del proyecto propuesto”, señalan Ritondo, Negri y Ferraro en la nota dirigida a Massa.

Si bien la pretensión original del oficialismo era que el proyecto se debata mañana martes en comisión y el miércoles en el recinto sobre tablas, desde la oposición pusieron reparos a esos plazos y el tratamiento podría dilatarse. El Gobierno pretende que la iniciativa sea aprobada por ambas cámaras en extraordinarias, antes de que finalice el año.

La carta de los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio dirigida al presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Según supo El Cronista, también la reunión que esta tarde iban a mantener los jefes parlamentarios opositores con los ministros (en principio irían el de Economía, Martín Guzman; de Salud, Ginés González García, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo) para conocer el alcance de las medidas que se busca aprobar quedó en un compás de espera, puesto que está sujeta al ingreso del megaproyecto al Parlamento. En ese caso, también este encuentro que iba a realizarse a las 19 podría postergarse.

Con todo, la apuesta oficial sigue siendo que en el marco de las sesiones extraordinarias decretadas hasta el 31 de diciembre, el proyecto llegue al recinto el miércoles o, a más tardar, el jueves próximo.

Entre otros temas, el proyecto de ley busca declarar la emergencia económica, social y sanitaria; dispone un impuesto para las compras en dólares en el exterior –dólar turista– y la modificación de las alícuotas de Bienes Personales.

Esta mañana, Alberto Fernández recibió a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Gerardo Morales (Jujuy), quienes le manifestaron la disposición de la oposición de prestar quórum para la sesión, aunque pusieron reparos a los denominados superpoderes.

“Algunos puntos los comparto, otros como superpoderes ya le habíamos anticipado que no, pero no conocemos textos”, sostuvo Morales al salir del encuentro en la Rosada. Y agregó: "En general, pero no tenemos el proyecto aún así que hablamos en el aire, algunas ideas que plantearon las compartimos, otras tal vez se voten en contra”.

En rigor, el pedido de postergar la sesión del miércoles le da cierto aire a Cambiemos para discutir cómo se pararán frente a la iniciativa oficial una vez que se conozca su letra chica e, incluso, podrían surgir diferencias de criterio entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.