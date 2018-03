La oposición pide explicaciones y crear una comisión investigadora

Representantes de la oposición le reclamaron ayer al presidente Mauricio Macri que "rinda cuentas" por su participación en sociedades offshore en paraísos fiscales y cargaron contra la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por "defender sin investigar" al mandatario argentino. El presidente del bloque de diputados del PJ-Frente para la Victoria, Héctor Recalde; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y la fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, entre otros integrantes de la oposición, exigieron que el jefe de Estado aclare su papel en el escándalo de resonancia mundial denominado Papeles de Panamá.

Además, los diputados peronistas exigieron a las autoridades de la Cámara baja convocar a una sesión especial para tratar la creación de una comisión investigadora de sociedades offshore y le reclamaron a la canciller Susana Malcorra "el reemplazo del embajador en Panamá, Miguel Torres del Sel, por un funcionario de carrera que no tenga vínculos políticos con el Gobierno".

"No es una sorpresa lo del ingeniero Macri porque en los 90 ya tuvo una sociedad offshore, con aparentes vinculaciones con el contrabando, que tuvo una condena de la Cámara de Apelaciones y luego consiguió la absolución de la Corte llamada de la mayoría absoluta. Entonces en esto de armar una sociedad offshore tiene experiencia", resaltó Recalde.

El diputado también cuestionó en duros términos a Alonso, ya que la funcionaria "tiene el rol de investigar y defiende sin investigar", por lo que remarcó que la Oficina Anticorrupción "debería estar en manos de la oposición, con la misma filosofía de la Auditoría General de la Nación, porque necesita de alguien que controle".

Por su parte, Massa reclamó que Macri explique a los argentinos su situación en cadena nacional. "Mauricio deberá dar las explicaciones correspondientes, es decir tiene que explicar lo de sus cuentas en Panamá y esto creo que debería hacerlo por cadena nacional y ante todos los argentinos", apuntó Massa, al pronunciarse en el mismo sentido que la presidenta del bloque Federal UNA de Diputados, Graciela Camaño.

También el diputado massista Felipe Solá sostuvo que "es muy importante por el honor personal y el de la República que el Presidente dé una muy clara explicación sobre su participación en la empresa que se denuncia", teniendo en cuenta que "las sospechas son evasión y lavado".

La diputada Stolbizer, en tanto, también se hizo eco de la acusación pública que pesa sobre el Presidente y coincidió en que Macri "debería convocar con urgencia una conferencia de prensa para informar sobre los datos que se han dado a conocer a través de Panamá Papers".

También consideró que el jefe de Estado "debe hacerse cargo de la grave situación" del actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dado que "era funcionario de su gobierno al momento de abrir sociedades offshore". Pero Grindetti no fue acusado solamente por la oposición. También la oficialista Elisa Carrió lo acusó de "corrupto" (de lo que se informa aparte).

"Nadie abre esas sociedades para no usarlas. Y nada bueno se esconde en una sociedad de ese tipo", remató Stolbizer.

A las críticas se sumó además la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunció que "a la vez que ataca al pueblo trabajador con medidas de ajuste y tarifazos, Macri aparece implicado en el escándalo de las offshore, como lo demuestra la denuncia recientemente difundida sobre los negociados de los paraísos fiscales, donde se crean sociedades para girar millones al exterior".