La oposición espera que Arribas dé explicaciones hoy por Odebrecht

El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, debería concurrir hoy al Congreso para dar explicaciones sobre el supuesto cobro de casi u$s 600.000 por parte de un operador de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en una mega causa por corrupción. Esa es, al menos, la pretensión de diputados y senadores, que prevén cruzar al funcionario en el marco de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Ese cuerpo se reunirá al mediodía en forma secreta y reservada.

Aunque no hubo confirmaciones oficiales sobre la presencia del funcionario, en el Congreso ayer se especulaba con la posibilidad de que fuese acompañado de su segunda en la AFI, Silvia Majdalani. En la comisión, sin embargo, no tenían notificación de la presencia de la ex diputada. En cambio, daban por segura la presentación de Arribas. La reunión tendrá lugar en el edificio anexo del Senado.

La presencia del funcionario ante el cuerpo fue pedida insistentemente por la diputada del PJ-Frente para la Victoria Teresa García, ex titular de la comisión. La legisladora envió en las últimas semanas dos notas al presidente de la bicameral, el senador Juan Carlos Marino, reclamando la reunión para que Arribas explique la cuestión Odebrecht. Según declaró ante la justicia brasileña un operador financiero de esa empresa, Leonardo Meirelles, en el marco de los pagos de coimas que realizó la firma, él hizo seis transferencias por casi u$s 600.000 a una cuenta en el banco Credit Suisse a nombre de Arribas.

Imputado por el hecho en una causa penal, el funcionario reconoció haber recibido sólo una de las cuatro transferencias. Según aseguró, el pago que recibió fue de u$s 70.475, por la venta de un inmueble que el jefe de la inteligencia argentina poseía en San Pablo.

La investigación judicial está en manos del fiscal Federico Delgado y el juez Rodolfo Canicoba Corral a partir de la denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió. En paralelo, el Congreso intentará hoy conocer las explicaciones del funcionario. Para García, el comunicado en el que el titular de la AFI intentó desligarse de la megacausa de corrupción fue "muy pobre" porque "reconoce que no tiene ninguna documentación". Junto a ella, integran la comisión los diputados Juliana Di Tullio (PJ-FpV), Marcela Passo (Frente Renovador), Daniel Lipovetzky y Soledad Martínez (PRO), y Miguel Bazze y Héctor "Cachi" Gutiérrez (UCR); y los senadores Marcelo Fuentes, Juan Manuel Irrazábal, Pedro Guastavino y Marina Riofrío (PJ-FpV), Roberto Basualdo (PJ) y Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca).

Las escuchas también

Además de reclamar explicaciones por los pagos que recibió de Meirelles, los diputados del PJ-FpV también apuntan a que Arribas dé respuestas por la filtración de una escucha telefónicas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ex secretario general y luego jefe de inteligencia, Oscar Parrilli.

Si bien la AFI se desligó de la difusión de esos audios, la diputada García subrayó que a su juicio los responsables de la filtración son el jefe de la inteligencia y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. "Hay una cuestión muy grave. El decreto de Mauricio Macri dio marcha atrás con el avance que había tenido la AFI. Hoy el responsable de las escuchas telefónicas es Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte", señaló. Y agregó que Lorenzetti "nominó a dedo" al director de la Oficina de Escuchas, Juan Rodríguez Ponte, "que es ni más ni menos que el ex secretario del hijo de Lorenzetti. Si hay algo que se merece una calificación de no transparencia es esto".