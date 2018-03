La oposición espera a Aguad en el Congreso con una batería de críticas sobre el Correo

La oposición se prepara por estas horas para recibir con una batería de preguntas y cuestionamientos al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la Cámara de Diputados. La cita está pautada para mañana a las 15 en la comisión de Comunicaciones, que comanda el massista Juan Brügge. Ese será el escenario desde el cual todo el arco opositor podrá en marcha la ofensiva parlamentaria contra el acuerdo que firmaron el Estado y el Correo Argentino, que está cuestionado judicialmente y que implica una quita del 98,82% en la deuda de la empresa de la familia Macri.



El PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) tendrá una reunión de bloque mañana a las 11 para coordinar su ofensiva. "Hay un manifiesto conflicto de intereses. (Mauricio) Macri hace que el otro Macri (Franco) no pague lo que tenía que pagar", remarcó al respecto el titular del bloque, Héctor Recalde.



El PJ-FpV fue la única bancada opositora que no participó (porque no estaba invitada) del anuncio en el que el Frente Renovador, el bloque Justicialista y Progresistas comunicaron la decisión de citar a la comisión a Aguad, a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y al empresario y padre del Presidente, Franco Macri. Sin embargo, sus integrantes estarán presentes en la reunión y aportarán sus preguntas.



Por el kirchnerismo, integra la comisión el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien el macrismo responsabiliza por la demora de más de una década en que el Estado alcance un acuerdo con el Correo.



El Frente Renovador, la segunda bancada opositora más numerosa, puso a todos sus diputados a prepararse para la sesión informativa en la comisión de Brügge. Lo mismo hizo el bloque Justicialista, que tiene entre sus referentes a Diego Bossio. Ellos se manejarán con una base de 22 preguntas.



El bloque Justicialista le preguntará a Aguad por qué no consultó a la OA ante el "manifiesto conflicto de intereses"; en qué se basó para considerar que estaba privilegiando el interés público por sobre el particular; si no evaluó los principios de la Ley de Ética Pública; qué acciones tomó para darle transparencia al tema; por qué el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa (un funcionario contratado y con designación provisoria por 180 días), fue el actuante y no se eligió en su lugar a un funcionario con estabilidad; por qué Mocoroa actuó sin que exista un mandato expreso que le confiriese facultades para actuar; y por qué no intervino la Procuración General de la Nación; entre otros varios cuestionamientos.



En frente, el interbloque oficialista será el encargado de intentar que Aguad no la pase tan mal en su regreso al Congreso (el ministro fue diputado por la UCR entre 2005 y 2015). No será una tarea fácil de digerir para los oficialistas, que quedaron perplejos cuando el miércoles último la decisión del Gobierno de cambiar el cálculo de la movilidad jubilatoria puso en riesgo la sesión. "El cúmulo de errores desgasta", admitió el jefe del interbloque oficialista, Mario Negri. Se refería a la imagen de Macri. Pero su definición también le cabe a los legisladores que deben defenderlo.