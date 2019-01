La oposición ensaya la unidad contra Larreta y Macri en la Ciudad

El distrito del cual emergió Mauricio Macri hacia la presidencia tras dos mandatos como jefe de gobierno es, desde hace semanas, el escenario de negociaciones entre diversos espacios políticos de oposición que sueñan, al menos, con poner en apuros al actual jefe distrital, Horacio Rodríguez Larreta, en su proyecto de reelección, y de máxima, servir como catalizador de "un gran frente opositor" que impida a Cambiemos retener la Casa Rosada hasta 2023.

Los primeros gestos de unidad comenzaron en diciembre. A principios de mes, varios referentes peronistas confluyeron en un encuentro en la sede del Partido Justicialista de la capital federal para analizar el escenario electoral de 2019 y barajar mecanismos para integrar a otras figuras con respaldo popular. De esas discusiones entre Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner; el titular del PJ de la Ciudad, Víctor Santa María; el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el legislador y "camporista" Mariano Recalde, el parlamentario del Mercosur y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, y las ediles María Rosa Muiños, en representación del espacio de Juan Manuel Olmos, y Silvia Gottero, esposa del dirigente Roberto Digón, muy ligado al partido y la vida de Boca Juniors, no surgieron definiciones tajantes sobre cuán amplia sería una eventual convocatoria a una PASO, ni qué espacio conceder a cada agrupación en el armado de listas hacia la elección general. Pero sí un intento de amplitud.

Las deliberaciones siguieron a mediados de diciembre en el sindicato de Panaderos. Los dirigentes coincidieron entonces en "dejar de lado diferencias circunstanciales para trabajar todos juntos en la construcción de un amplio frente, con otras fuerzas políticas, para derrotar al macrismo de la ciudad de Buenos Aires".

Sobre esas tertulias, un referente de peso en el peronismo porteño reconoció a El Cronista que "es posible unificar candidaturas en un solo espacio", y barajó los nombres de varios referentes de la centroizquierda capitalina: la incipiente plataforma del economista Matías Tombolini, Avancemos por el Progreso Social (APPS); Proyecto Sur, de Pino Solanas; el Frente Patria Grande, con el economista y expresidente de la FUBA, Itaí Hagman; la parlamentaria del Mercosur Cecilia "Checha" Merchán, y el dirigente social Juan Grabois, y "Somos", de Victoria Donda y Daniel Menéndez, de la agrupación Barrios de Pie.

Al respecto, Menéndez dijo a este diario que los movimientos sociales confluirán con otros espacios de centroizquierda, "con perfil propio", en la PASO que abrirán peronistas y kirchneristas. "Sin embargo, acá el tema es posicionar a Cristina", destacó el dirigente.

También en diciembre fue el lanzamiento del diputado nacional, Marco Lavagna, al cual algunos se entusiasman también con acercar. Con una cena en San Telmo, el hijo del primer ministro de Economía de Néstor Kirchner quedó ungido por Sergio Massa como su candidato local, y hasta se animó a chicanear a Rodríguez Larreta y al referente de "Evolución", Martín Lousteau. "En la Ciudad nos quieren hacer creer, como en los aviones, que solo hay dos opciones en el menú: pollo o pasta. ¡Nosotros creemos que se puede dar algo más, y comer asado!", lanzó el tigrense, que definirá en última instancia, según la posición que adopte Cristina, si acaso va "por adentro", nutriendo la alianza, o "por afuera" en la capital.