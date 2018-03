La oposición dio media sanción al proyecto que prohibe los despidos

A casi cinco meses de la asunción de Mauricio Macri, la oposición le dio su primera derrota legislativa en el recinto del Senado: el proyecto que prohibe despidos sin causa y suspensiones por 180 días y reinstala la doble indemnización fue aprobado por 48 votos a favor y 16 en contra. El peronismo mostró su poder de fuego.

La iniciativa tuvo el respaldo de todos los senadores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), parte del Peronismo Federal, el massismo, Proyecto Sur, el GEN y la Coalición Cívica-ARI. Mientras que la UCR y el PRO apenas pudieron sumar a tres peronistas al rechazo del texto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados y superar la amenaza del veto presidencial.

El senador y gremialista petrolero Guillermo Pereyra marcó una línea que siguieron varios legisladores cercanos a los sindicatos y advirtió: "De no aprobar esta ley, empezaríamos a entrar en un conflicto que nada bien le hace a este país". El pampeano Daniel Lovera, del sindicato de Comercio, coincidió: "Cuidar cada trabajo es una cuestión de orden público. Este proyecto es realista, responsable. Frenemos los despidos por 180 días, garanticemos la paz social", enfatizó.

El macrismo insistió durante la sesión en que el proyecto afectará a las Pymes y no ayudará a solucionar la situación de despidos. "Lo que tenemos que hacer es crear condiciones para mejorar el empleo. No podemos acompañar este proyecto en estas circunstancias", apuntó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a cargo de la sesión por la ausencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti, de viaje en Estados Unidos.

Lo respaldaron varios radicales. El formoseño Luis Naidenoff calificó al proyecto de "papelón" y señaló: "A todos nos preocupa el estancamiento en materia de empleo, que comenzó en 2008. Pero este instrumento no es el camino". Y se quejó de la rapidez con que se trató el texto, algo de lo que también habló su compañera de bloque, la mendocina Pamela Verasay. "Qué buen título, ¿no? Instalar la emergencia ocupacional de cara a un primero de mayo. Muy buena estrategia política. Ahora, nada útil para colaborar en la reactivación de la economía", reprochó.

El peronista sanjuanino Roberto Basualdo, uno de los pocos que votó en contra junto al salteño Juan Carlos Romero y al santafesino Carlos Reutemann, se sumó a los cuestionamientos y coincidió con otro salteño, Rodolfo Urtubey, del PJ-FpV. Urtubey, sin embargo, votó a favor, no sin antes pedir a su propio bloque que aceptara modificar algunos puntos. "Esta ley no puede aplicarse a las Pymes. No pongamos la espada de Damocles de esta suspensión indiscriminada a toda la Argentina", reclamó.

Igual postura adoptó la massista Graciela Boyadjian. Votó afirmativamente aunque advirtió: "Este proyecto va a generar gravísimos problemas, sobre todo a las Pymes y a los microemprendimientos, que no van a poder pagar una doble indemnización con la situación económica del país y esta baja en la economía".

Ninguno tuvo suerte. El jefe de la bancada mayoritaria, Miguel Pichetto, no aceptó cambios.

"No vamos a aceptar modificaciones. Vamos a votar en el marco de una solidaridad con todas las centrales de trabajadores", advirtió Pichetto. Y le reclamó a la Casa Rosada que convoque a una negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. "Esperemos que el Gobierno retome el discurso de la campaña y convoque al diálogo. Los grandes empresarios también tienen que asumir el compromiso y poner el hombro. Comparten las ideas del Gobierno pero no han hecho el esfuerzo", señaló el rionegrino.