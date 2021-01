La oposición, crítica con el gobierno ante las nuevas restricciones

El gobierno nacional ultima detalles para confirmar las nuevas restricciones por la crisis sanitaria. Se espera que se prohíba la circulación entre las 23 y 6 horas en todo el país y comenzaría mañana. Ante estas novedades, referentes de Juntos por el Cambio rápidamente reaccionaron en contra de la medida.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, hizo hincapié en que Alberto Fernández no puede tomar esa determinación, sino que es propia del Poder Legislativo. También se refirió al posible daño económico que puede generar. “El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar.¡Otro golpe a los trabajadores! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 7, 2021

Su par de la UCR, Alfredo Cornejo, hizo lo propio. Sostuvo que “las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro”.

Las medidas que tomará el gobierno de @alferdez son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 7, 2021

La Coalición Cívica, el otro partido que integra Juntos por el Cambio, también tuvo voces críticas. El diputado nacional Juan Manuel López ironizó y aludió a las dificultades legales para la secretaria de Legal y Técnica. “Prohibición de salir, aislamiento nocturno, toque de queda solidario, arrestos sanitarios, estado de sitio estival... No se me ocurre que cínico eufemismo estará imaginando Vilma Ibarra para escribir la nueva norma que el presidente más desvalido de gestión quiere implementar”, aseguró.

Graciela Ocaña, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, también se refirió al ataque a la libertad. Según su visión, “el toque de queda sanitario es una medida extrema y peligrosa para las libertades personales”. En esa línea, la exministra de Salud agregó que “es una medida que busca encubrir el fracaso de la política sanitaria del Gobierno frente a la pandemia del Covid-19 ”.