La oposición acorraló a Peña en el Senado y le reclamó una autocrítica

"Estamos poniendo las bases para salir del estancamiento de tantos años; corregir los desequilibrios macro económicos y todavía hay sectores políticos que agitan soluciones mágicas que fracasaron". Con esas frases, casi calcadas de los mensajes del presidente Mauricio Macri de las últimas semanas, el jefe de Gabinete Marcos Peña se presentó ayer ante el Senado para formalizar su primer informe de gestión del año. Desde la oposición, le reprocharon la falta de autocrítica, lo acusaron de pronunciar un discurso para la campaña y hasta denunciaron al Gobierno por los supuestos preparativos de un "fraude electoral".

Pasadas las 16, Peña se presentó para su exposición ante la Cámara alta. Durante su alocución, y con un marcado tono electoral, enumeró los que consideró los principales avances de Cambiemos durante sus tres años de gestión. En este sentido, hizo alusión a las medidas tomadas en torno a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, se refirió a las acciones en pos de insertar a la Argentina al mundo, y destacó la independencia de los poderes del Estado. E hizo principal hincapié en la "justicia independiente".

"Dirán ‘todo esto es muy lindo, pero no se ve porque el bolsillo está mal’", admitió Peña una vez enumerados los logros (en una jornada en la que el dólar rozó los $ 45), para luego confesar: "Querríamos que todo fuera más rápido y fácil. Sabemos que genera angustia y desconcierto, porque estábamos arrancando y hoy parece que estamos dudando de vuelta, frenando". De todas maneras, se encargó de aclarar que el Gobierno está "poniendo las bases para salir del estancamiento de tantos años".

Fueron varios los tramos en los que el jefe de Gabinete prácticamente repitió lo que vienen siendo los discursos de Macri. De hecho, aseguró que el Gobierno asumió "el desafío de corregir los desequilibrios macro económicos y sentar las bases para una economía para el crecimiento". E incluso advirtió que el mercado internacional "duda de la voluntad de pago" de la Argentina "porque todavía hay sectores políticos que agitan soluciones mágicas que fracasaron", tal como había dicho el propio Presidente días atrás, al referirse al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien se perfila –aún sin confirmarlo- para disputar las elecciones presidenciales.

"Cuénteme en qué Argentina vive", le preguntó el senador Julio Catalán Magni (PJ) al cuestionar el panorama que describió Peña. "Ustedes vienen con un relato para la campaña; nosotros queríamos escuchar, aunque sea, una autocrítica básica", le reprochó el formoseño José Mayans, uno de los senadores más críticos. A tal punto que tildó a la gestión de Cambiemos de haber sido la que "más daño le ha hecho al sistema argentino".

El peronista también aprovechó la jornada para recriminarle al jefe de Gabinete que el Gobierno está "preparando un fraude electoral", al hacer alusión a la ley de financiamiento de la política que impulsa el oficialismo. "Creo que es una chicana casi berreta", le respondió Peña sobre este punto, para luego asegurarle que existen "todas las garantías para los opositores".

"Me parece que el abordaje del jefe de Gabinete, hoy, fue sobre temas colaterales que no hacen al nudo central del problema. Hoy, el tema central es la economía", opinó crítico el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto al hacer uso de la palabra. También habló de "la patria planera" y, si bien avaló que se aumente la AUH según la inflación, advirtió que son los trabajadores los que "siempre pagan". Sugirió, en esa línea, que "hay que dar un debate en serio sobre la estructura del gasto público en Argentina" y advirtió que, si desde el Gobierno no toma medidas para frenar la inflación, "van a tener dificultades". Para cerrar, Pichetto le reprochó al Gobierno que su "única consigna" sea que "no aumente el tipo de cambio".

Desde el oficialismo y para defender la gestión Cambiemos,, Luis Naidenoff recordó que "hoy, hay 19 provincias con superávit fiscal, cuando en el 2015 solo 8 tenían superávit", y advirtió que en el contexto actual solo "hay dos caminos: el de la nostalgia y el de los que van a buscar la previsibilidad y la normalidad".