La novedosa propuesta para reestructurar la deuda argentina que elaboraron en el Bank of America

Analistas del Bank of America dicen haber descubierto una forma factible de resolver la crisis de endeudamiento de Argentina: ofrecer los llamados pares y bonos de descuento para inversores en moneda extranjera.

Jane Brauer, Lucas Martin y Sebastian Rondeau, los autores del informe que publicó la agencia Bloomberg, consideraron que esto atraería no solo a inversores sino también al Gobierno y el Fondo Monetario Internacional . "Para Argentina -plantearon- podría hacer que las necesidades de financiamiento sean más manejables y reducir la deuda al PIB a 60% en la próxima década".

“Para que la reestructuración sea mutuamente beneficiosa para sus tres partes interesadas, debe ofrecer beneficios a cada parte interesada a cambio de compromisos aceptables”, señalaron. Y añadieron: “Una solución simple también podría resultar en una resolución más rápida dadas las complejas cláusulas de acción colectiva”.

Argentina está trabajando para renegociar una montaña de deudas con tenedores de bonos antes de la fecha límite autoimpuesta de marzo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió a principios de esta semana sobre una profunda reestructuración de la deuda que probablemente frustrará a los inversores.

Los nuevos bonos pares podrían ofrecerse al valor nominal de la deuda actual sin una reducción en el capital para los bonistas, mientras que los otros podrían ofrecerse con un descuento y tener un recorte de 20%, dijeron los analistas. Ambos tendrían una tasa cupón de 4% con un período de gracia.

Los bonos de descuento se amortizarían a partir de 2027 y alcanzarían el vencimiento final en 2036. La deuda de pares, entretanto, se amortizaría a partir de 2033 y vencería en 2042.

Un mayor alivio de la deuda por parte de los tenedores de bonos sería positivo si brinda apoyo del FMI, y podría no perjudicar los valores de recuperación debido al impacto positivo en los rendimientos de salida y el menor riesgo de un incumplimiento u otra crisis, precisaron los analistas.

El acuerdo podría resultar en valores de intercambio entre los u$s 40 y u$s 50 por cada u$s 100 del capital, dados “exit yields” de 9-10%, concluyeron.