La mujer del abogado de Lázaro dice que lo amenazaron y descree de la carta suicida

Patricia, la mujer del abogado Jorge Chueco, desaparecido en Misiones y vinculado al detenido empresario detenido Lázaro Báez, contó este mediodía que el letrado estaba amenazado y dijo que no cree en la carta suicida que supuestamente fue hallada en la habitación del hotel que ocupaba en la localidad misionera de Puerto Iguazú.

“Estoy buscándolo. Presiento que está en riesgo de vida”, dijo hoy la mujer en declaraciones a la misionera radio República-

“Con todo lo que ha pasado, está siendo amenazado”, agregó sobre el abogado que públicamente reconoció haber actuado como mediador en la venta de la financiera SGI –“La Rosadita”- de Federico Elaskar a la compañía Helvetic Group.

Patricia contó que tienen tres hijos en común y que, pese a que no vivían juntos, tenían una relación asidua. Y se manifestó convencida de que el hombre se alejó para proteger a su familia.

“No me entra en la cabeza otra cosa. él no haría un acto de esta naturaleza: ausentarse o atentar contra su vida. Tiene seis hijos”, describió al tiempo que se mostró segura de que la carta no la escribió Chueco.

Fuente: AGENCIAS