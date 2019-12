La moratoria es un alivio pero no resuelve la "mochila" del endeudamiento de las pymes

La inclusión de una moratoria para deudas de pequeñas y medianas empresas en materia impositiva, aduanera y previsional, sin dudas, supone una buena noticia para este sector particularmente golpeado por la caída de la actividad.

Sin embargo, apunta a dar solución a una parte menor del stock de deuda, además de no contemplar otros puntos centrales de la agenda pyme.

En el sector destacan que la medida "genera un alivio importante", pero admiten que aún "falta mucho para sacarle la mochila a las pymes". Las altas tasas de interés, la falta de líneas específicas para capital de trabajo e incluso la inexistencia de incentivos para reactivar el circuito productivo, completan hoy las principales demandas de las empresas.

La ley prevé un plan de 60 cuotas para deudas con el Sistema Único de Seguridad Social, y hasta 120 cuotas con seis meses de gracia para el resto de las obligaciones incumplidas, sin punitorios, intereses resarcitorios ni multas. Tendrán, además, una tasa de interés fija del 3% mensual el primer año y luego tasa Badlar, con la posibilidad de incluir deudas consolidadas hasta el 30 de noviembre.

Un punto clave es que esta moratoria no resuelve el problema de endeudamiento de las pymes. Según datos de la consultora Elypsis, el stock de deuda de las pequeñas y medianas empresas asciende hoy a casi $ 780.000 millones.

De ese total, la AFIP captura $ 153.051 millones y los gobiernos provinciales y municipios $ 62.759. Además, hay $ 399.528 millones con el sistema financiero (51,3%), mientras que se registran casi $ 112.000 millones en deudas no bancarias (14,4%) y $ 41.950 millones en deudas con proveedores.

"Estamos analizando lo que salió, por ahora tiene sabor a poco y, además, todavía estamos esperando saber cómo se reglamentan todo", señaló Miguel Rodríguez, empresario del sector químico y vicepresidente Pymi de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Y agregó: "Necesitamos conocer cómo quedaría la tasa en enero y el primer trimestre y si van a dar créditos para rehacer el capital de trabajo". Rodríguez pidió también que puedan entrar las pymes que tienen planes anteriores, porque "en la mayoría de los casos, no los pueden seguir pagando".

El industrial metalúrgico Pedro Cascales, vocero de CAME, valoró la moratoria dispuesta en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y aclaró que "está en línea con lo que veníamos planteando al gobierno anterior". Recordó que funcionarios de Cambiemos admitían la necesidad de hacerlo pero "no podían sacarla por ley", por no tener mayoría en el Congreso.