La mirada oficial: Leliq exitosas y tasas elevadas por incertidumbre

Con el viraje de la campaña, el ala económica del Gobierno prefiere no hacerse eco de las propuestas de Alberto Fernández. Predomina el cálculo político. Ayer, apenas el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, salió al ruedo de las críticas del Frente de Todos para asegurar que "no están dadas las condiciones macroeconómicas" para que haya sobresaltos en el dólar "a lo largo del año".

En la intimidad de los despachos de Hacienda se dicen trabajar concentrados en la economía 2020, aseguran que se ven ganadores de las elecciones. Eso sí, no se contienen en explicar que no consideran necesario hablar sobre las avanzadas de Alberto Fernández. "No es nuestro trabajo analizar las inconsistencias de Alberto Fernández. Primero tienen que ponerse de acuerdo entre ellos", chicanean.

Sin embargo, tampoco se contienen en respaldar lo que vienen haciendo. En el Gobierno están convencidos de que las Leliq son una herramienta exitosa para cumplir el programa monetario. Y que la estabilidad del tipo de cambio que el Banco Central ha conseguido tiene un efecto expansivo, que hace que todavía haya que convivir con tasas reales positivas. Y devuelven el golpe al kirchnerismo: "la tasa también es un factor emergente de la actual incertidumbre, porque las tasas altas son las que demandan los ahorristas para permanecer en pesos".

En la línea de tiempo del oficialismo, las tasas de interés y su correlato en los rendimientos de las Leliq tienen un fin: "Esto se va a corregir cuando se termine de ordenar la economía", concluyen.

Del mismo modo, hacen cuentas y ven cómo, con el paso de los meses, se va achicando el margen de maniobra para políticas activas. De hecho, no tienen previstos más anabólicos como los planes 0 km.: aunque el costo fiscal no es elevado, se está haciendo cuesta arriba cumplir la meta de superávit primario de 1% en 2020.