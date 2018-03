La medición oficial de inflación recién se volverá a difundir en ocho meses

La directora técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Graciela Bevacqua, estimó ayer que en "más o menos ocho meses’‘ podrán volver a difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y advirtió que el problema es que tienen que "empezar de cero" para reconstruir ese indicador clave para encauzar las próximas negociaciones paritarias.

Durante la primera conferencia que realizó el área técnica del organismo, la funcionaria destacó que aproximadamente en septiembre próximo saldrá un indicador que medirá los valores del área Gran Buenos Aires, aunque admitió que "se tratará de trabajar con las provincias para ver si podemos llegar a un indicador de precios nacional".

En esta línea, en un comunicado posterior, el instituto advirtió que "el sector responsable del cálculo del IPC fue desmantelado" y que "al momento de la asunción de las nuevas autoridades, en el equipo de trabajo IPC no existía una cadena de mando".

"La prioridad es lograr en el tiempo más breve posible un indicador de precios. Pero las alternativas son el índice de precios de la provincia de San Luis y el de la ciudad de Buenos Aires, que tienen metodologías similares", sostuvo Bevacqua en la conferencia de prensa que abrió el director general del Indec, Jorge Todesca.

El miércoles el gobierno porteño informó que en diciembre la inflación subió 3,9% y acumuló una variación de 26,9% en el año pero el de la provincia de San Luis recién se dará a conocer el próximo 22 de enero.

Las críticas a las autoridades del Indec por la demora en difundir la información, en especial el IPC, se multiplicaron en los últimos días. Ayer el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, rechazó mediante un comunicado la "emergencia estadística" porque, según advierte, con esa medida se pretende que "negociemos nuestro futuro con ojos vendados".

Pero no sólo el IPC dejó de ser difundido sino que todos los informes que periódicamente se daban a conocer fueron discontinuados. Al ser consultada sobre si los indicadores sobre variación de salarios podrían salir antes de marzo próximo, ya que son utilizados para actualizar haberes jubilatorios, Bevacqua remarcó: "Esperamos poder llegar a tiempo".

Ayer al dar inicio a la conferencia, Todesca explicó que la meta es "normalizar" la difusión de todo el calendario de informes del Indec de forma escalonada, tal como adelantó El Cronista.

En este sentido, admitió que "llevará algún tiempo", que se necesita trabajar "en la reconstrucción del organismo" y capacitar al personal para tener "indicadores confiables".

Sin embargo, prometió "imprimir celeridad" para normalizar los indicadores y adelantó que los últimos que se normalizarán serán los que "necesitan trabajo de campo", como los indicadores laborales y de ingreso.

Bevacqua además confirmó que a mediados de febrero se tendrán los números de comercio exterior mientras que en mayo el organismo difundirá los datos de la canasta básica alimentaria y canasta básica total, que marcan las líneas de indigencia y pobreza, respectivamente.

"Sin fecha, quedan los indicadores de desempleo y PBI, y todos los demás índices", señaló.

Bevacqua resaltó que el objetivo de la dirección del Indec "es darle transparencia y credibili dad al instituto, ya que en los últimos nueve años, no fue objetivo ni imparcial" .