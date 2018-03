La jueza se declaró incompetente y Stiuso vinculó al Gobierno con la muerte de Nisman

En apenas cinco días, el caso Nisman tuvo más movimiento que en los últimos seis meses. El jueves pasado fue el fiscal Ricardo Sáenz el que dictaminó que su colega, ex titular de la unidad AMIA, fue asesinado aquel 18 de enero de 2015 en que apareció muerto en su departamento de Puerto Madero. El lunes, la declaración maratónica de Antonio Stiuso mantuvo esa misma línea y ayer, tras tomarle esa indagatoria al ex agente de la SIDE, la jueza Fabiana Palmaghini se declaró incompetente para resolver en ese expediente, lo que representa un inminente giro de la causa a la Justicia federal, tal como pretendía la querella de Nisman, impulsada por su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado.



Magistrada de instrucción, Palmaghini no sólo se declaró "incompetente" y consideró que el caso debe pasar a la Justicia federal para que determine si fue un homicidio, sino que también denunció penalmente a la fiscal Viviana Fein, con quien compartía el caso, por la primera declaración que le tomó a Stiuso hace 13 meses.



Sin esperar la junta interdisciplinaria que había convocado, la jueza concluyó que Nisman tuvo una "muerte violenta" en el contexto de la labor que cumplía investigando el atentado a la AMIA, en base a los dichos de Stiuso y del ex miembro de Inteligencia del Ejército Carlos "Moro" Rodríguez. Según la jueza, "esos testimonios contextualizan el deceso de Nisman en la actividad funcional que desarrollaba y, particularmente en un acto homicida".



Pero Palmaghini además habló de la "contaminación" de la escena en el departamento de Nisman -hasta aseguró que el ex secretario de Seguridad Sergio Berni entró embarrando el departamento- y las demoras en la comunicación oficial a las autoridades judiciales, mientras sí recibían la noticia la entonces presidenta Cristina Fernández o la jueza Sandra Arroyo Salgado, de viaje por Europa.



En tanto, según publicó el portal Infobae, el ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso, afirmó ante la jueza Fabiana Palmaghini que al ex fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, "lo mató un grupo relacionado con el Gobierno" por su denuncia contra la ex Presidenta de la Nación.



El ex agente de la central de inteligencia, antes de la maratónica exposición testimonial, presentó un escrito de 11 fojas, en las que explicó su actuación en el caso. "La muerte de Nisman está atada a la denuncia que él hizo" contra la presidenta Cristina Kirchner, afirmó el ex jefe de Operaciones de la ex SIDE y, al ser consultado sobre quiénes, para él, eran los responsables del homicidio, respondió: "Es un grupo relacionado al gobierno anterior, motivado en los términos de la denuncia (contra la ex presidenta) y quisieron hacerlo pasar por un suicidio".

Según Stiuso, "quisieron simular un suicidio y lo hicieron mal, los que tenían que custodiar a Nisman no lo hicieron". Además, indicó que en ese grupo relacionado al gobierno anterior, "querían acallar la denuncia de Alberto" y negó la hipótesis de una muerte accidental o por mano propia de Nisman. "No se me cruza por la cabeza que se haya suicidado. Le gustaba mucho su trabajo, nunca hubiera podido suicidarse. No era temeroso", concluyó.