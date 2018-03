La izquierda se moviliza a la Rural contra Obama

No todos celebrarán hoy la visita del presidente norteamericano Barack Obama. La izquierda se movilizará hacia la Rural, donde el mandatario participaría del cierre del encuentro de la Cámara de Comercio, en cercanías a la embajada de los Estados Unidos, "en repudio" por su llegada a la Argentina. Y mañana, al cumplirse 40 años del último golpe militar, con la tradicional convocatoria al aniversario de parte de organismos de Derechos Humanos, el colectivo Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el Partido Obrero también marcharán a la Plaza de Mayo con la misma bandera.

"Obama viene a la Argentina a reforzar el pacto con los fondos buitres, de endeudamiento y entrega nacional que votará el Congreso en los próximos días", denunció la organización en un comunicado de prensa. La protesta se desarrollará horas después del inicio de la agenda oficial del presidente norteamericano: desde las 17 partirán de la intersección de las avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz hasta el predio de la Sociedad Rural. Bajo la consigna "Fuera Obama de la Argentina. No al pago de la deuda. No al acuerdo con los buitres", el Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda, llevará al frente de la manifestación a sus principales referentes, Jorge Altamira y Néstor Pitrola.

En tanto, el MST también marchará a la Rural con la consigna: "El 23 y 24, deciles No a Obama y Macri". La agrupación, además, hará una jornada con pintadas y charlas.

"El presidente yanqui es el jefe del imperio que apoyó el genocidio. Ninguna desclasificación de archivos, 40 años tarde, compensa esa complicidad. En La Plata, Capital, Bariloche y en todo el país vamos a rechazar su presencia y el ajuste macrista", expresó Francisco Torres, dirigente del MST.

Por otra parte, la diputada Myriam Bregman, fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, transmitió ayer la queja de familiares y ex detenidos-desaparecidos: "No vamos a permitir que nos utilicen para que el imperialismo se lave la cara", reprocharon en una carta, en la que catalogaron de "insulto a la memoria de nuestros 30 mil compañeros" por "recibir al presidente del país que fomentó y apoyó el golpe militar más sangriento que vivió la Argentina".

Encuesta

Llamativo fue el resultado de una encuesta de Poliarquía, en base a 1472 casos en 40 localidades del país, sobre la visita de Obama. Mientras un 45% de los encuestados demostró tener una visión positiva de Estados Unidos, que escala al 49% al referirse al mandatario norteamericano y hasta un 53% al valorar su llegada al país, la mayoría tiene una demanda. El 58% de los consultados afirmó que el presidente de los Estados Unidos no debería siquiera opinar del aniversario del último golpe de Estado, aniversario que lo encontrará en el país y con una cita al Parque de la Memoria junto a Macri. Apenas el 28% espera que Obama se refiera al tema.