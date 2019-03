La interna propia del Conurbano que preocupa a Cristina y al PJ

"Ayúdenla a Verónica". Ese es el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a los intendentes bonaerenses que la visitan en su despacho del Instituto Patria. "Verónica" es Verónica Magario, la intendenta de La Matanza. Al parecer, lo que encendió las alarmas justicialistas es que con su antecesor, el diputado de Unidad Ciudadana Fernando Espinoza, ya ni se molestan en disimular que se rompió el virtual doble comando que gobernó los últimos años el principal bastión peronista.

A cinco meses de las PASO, con la renovada confianza por las últimas encuestas que encargan en sus distritos los jefes comunales del Conurbano, la única preocupación que atraviesa al PJ es una posible escalada en el bastión peronista por excelencia, el que incluso resistió la oleada de Cambiemos en 2015.

Por mandato de la senadora, cuentan, sus pares comenzaron a incluir a la intendenta en cónclaves a los que antes no iba o sólo lo hacía acompañada de su antecesor. Pero se cuidan de no saltear a Espinoza de manera aparente. En la gestión matancera, ambos se continúan mostrando como si nada.

Magario y Epinoza compartieron todas la fotos de prensa de carnaval.

Así como ex Presidenta deriva su inquietud, los receptores del pedido tampoco quieren meterse, al menos de forma directa, en la interna de la quinta "provincia" del país, con sus 1.088.968 suculentos electores. Ambos, Magario y Espinoza, publicitan sus deseos de encabezar la boleta provincial del PJ. A él se lo suele excluir del rumoreado batallón que integran, entre otros, ella, el lomense Martín Insaurralde y Axel Kicillof.

"Fernando y Verónica decidirán quién va de gobernador", suelen recordar en La Matanza la precandidatura que la mayoría olvida. También insisten en negar cualquier interna. En PJ bonaerense apuntan contra su ex presidente partidario (sucedido por Gustavo Menéndez primero y Fernando Gray luego), que amenazó con una interna que no fue para retener ese sillón. "No se da cuenta que no le da, se cree Perón", le reprochan sus críticos.

En 2015, Espinoza tampoco quería resignar sus aspiraciones. Fue un encuentro en la Quinta de Olivos con Cristina Kirchner la que lo ubicó de candidato a vicegobernador junto a Julián Domínguez. Luego llegaría la interna contra Aníbal Fernández, denuncias cruzadas de juego sucio, y la asunción de María Eugenia Vidal. En el PJ no quieren que les vuelva a pasar lo mismo en 2019.

Salvo las encuestas que encargan en La Matanza, en los demás distritos no registran la imagen de Espinoza, pero sí la de Magario. "Admite que ella mide un poco mejor pero que cuando se decida a caminar la provincia la va a empardar", confió un alcalde. Sus interlocutores juran que promete no querer volver a la intendencia. En el Congreso tiene mandato hasta 2021.

Los focus group que encargó un intendente del Conurbano lo convencieron de que Kicillof es quien más electorado retiene de Cristina Kirchner (el 75%) pero que Insaurralde es el que posee mayores posibilidades de romper el techo K. Más que Magario que, a pesar de tener más desconocimiento, refugió en su municipio la mayor parte de funcionarios del anterior gobierno nacional, como Débora Giorgi y Roberto Feletti. "Axel y Verónica no pueden penetrar en la clase media", es su conclusión.

Una preocupación que asoma en el peronismo: mientras el mandato de "unidad" de CFK se está repartiendo en el resto del país, temen que la interna matancera sacuda las negociaciones que deberían ir mejor encaminadas en un Conurbano donde la marca Unidad Ciudadana sobrepasa a la de Cambiemos sin transpirar, con acercamiento de satélites massistas y de aquellos efímeros randazzistas del 2017.

Máximo Kirchner junto a ambos en el último Congreso del PJ

¿Hay temor electoral por las ramificaciones de esta interna? La mayoría de los intendentes, por ahora, no visualiza un escenario de peligro símil Tucumán (con la pelea entre Juan Manzur y su ex José Alperovich) o de batalla puntana entre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá. "Ninguno de los dos, ni ella ni él, va a poner en riesgo la elección en La Matanza".

Confían en que la apuesta de Cambiemos para el distrito es el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, de humildes números en las encuestas. Sin embargo, algunos advierten: "No podemos cerrar la provincia y desatender los votos de La Matanza". Son estos los que piden la intervención de Cristina Kirchner, como en las buenas (o malas, depende quién las recuerde) épocas.