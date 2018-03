La interna política se cuela en la elección presidencial del Colegio de Abogados

Unos 73.000 abogados porteños renovarán hoy sus autoridades cuando se realice la elección del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que tendrá a seis candidatos que buscarán ocupar la presidencia por los próximos dos años. Jorge Rizzo, ex titular del CPACF, liderará la oficialista boleta de Gente de Derecho, la agrupación que viene gobernando y que aparece como la principal candidata también en esta ocasión. Las otras listas que apuntan a desbancar a la actual dirección son "Cambio Pluralista", que encabeza Félix Loñ, "Bloque Constitucional", que postula a Julio Cordero, "Seamos el Colegio", con María del Carmen Besteiro como candidata, "Encuentro de Abogados", con Nicolás Oszust y "Mariano Moreno", con Ramiro Geber.

Tres veces presidente del Colegio (2006-2008, 2008-2010 y 2012-2014), Rizzo es el hombre fuerte de la lista Gente de Derecho, que controla la entidad desde hace una década y que en los últimos años ha construido una alianza con el macrismo porteño. El principal reflejo de ello en esta lista será, sin dudas, Daniel Angelici, el mandamás de Boca y marcado como operador judicial del presidente Mauricio Macri. Si bien en otras oportunidades integró listas, el "Tano" irá como candidato a vicepresidente segundo esta vez, en lo que se supone un intento por blanquear desde algún lugar su participación en la arena política-judicial y evitar más cruces con la rebelde diputada nacional y aliada del frente Cambiemos Elisa Carrió.

"Estamos tranquilos porque sabemos que vamos a ganar cómodamente", le dijo Rizzo a El Cronista. Apuntó también que las vinculaciones al macrismo lo tienen sin cuidado y bromeó: "Me buscaron por todos lados, pero no me encontraron. Soy un maestro Zen". Relativizó la presencia de Angelici en la boleta al considerar que es "sólo uno de cientos de candidatos". Y resaltó que en "nuestra lista hay peronistas, radicales, militantes del Frente para la Victoria y del PRO, están todas las religiones unidas con el propósito de mantener los beneficios que han logrado los abogados porteños en estos años".

Tal vez la lista que se perfila con mayores perspectivas para intentar destronar a "Gente de Derecho" sea "Encuentro con Abogados", que encabeza Oszust y que Rizzo vincula a La Cámpora. "No tengo nada contra ellos, pero dicen que son independientes y en realidad no lo son", argumenta. Nicolás Oszust, que también dialogó con este diario, lo niega: "No tenemos nada que ver con ningún partido político, formamos parte de la gremialidad".

El joven candidato se distancia de Rizzo además por considerar que su espacio "defiende los derechos de los abogados porteños, mientras que él privilegia sus acuerdos personales políticos". Oszust sostiene que una de sus premisas en caso de llegar a la presidencia del Colegio de Abogados porteño, será mejorar "la capacitación al menor costo posible y cobijar a todos los abogados, escucharlos y ponernos a la vanguardia de la defensa de los derechos". Rizzo definió las propuestas de Oszust y otros candidatos como de imposible cumplimiento.

El abogado constitucionalista Felix Loñ es otro de los candidatos que pretenden llegar a la presidencia del Colegio. En las últimas semanas, el supuesto apoyo del ex juez de la Corte Suprema Carlos Fayt a su fórmula generó cruces con Rizzo. Fayt aclaró mediante una carta que no apoya ninguna lista en estas elecciones, pero reconoció su buena relación tanto con Loñ como con Rizzo. María del Carmen Besteiro, Ramiro Geber y Julio Cordero lideran las otras listas que se postulan al máximo cargo de la entidad.