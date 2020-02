La inminencia de más retenciones disparó el precio de la harina de soja en Chicago

La harina de soja, el producto estrella de las exportaciones argentinas, subió hoy u$s 5 su cotización en el mercado de Chicago, a u$s 321,10, un alza de 1,7% respecto de los u$s 315.8 que cerró ayer.

El movimiento experimentado por ese subproducto de la oleaginosa se explica por la inminencia de una suba de las retenciones, ya que los inversores se anticipan con sus operaciones a cambios que podrían reducir la competitividad de las ventas externas del complejo sojero argentino.

En este contexto, hoy se conoció la noticia de la suspensión temporal del registro de exportaciones, una medida típicamente anticipatoria de más carga impositiva. La jugada, repudiada por las entidades del campo en las vísperas de la reunión que tienen pautada para mañana con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, busca evitar que se agolpen las operaciones informadas por las exportadoras para cubrirse ante el casi seguro aumento de los derechos de exportación que gravan el complejo.

Confederaciones Rurales (CRA), una de las entidades que conforman la mesa de enlace, no usó eufemismos y directamente habló de traición. Federación Agraria (FAA), en tanto, de una posición más dialoguista con la actual gestión, se quejó de que “hoy nos sorprenden con el cierre del registro de exportaciones, que es y ha sido siempre la antesala de situaciones complicadas para los productores agropecuarios”. A su vez, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, alertó que “nuestros competidores festejarían un nuevo escollo a nuestra producción agroindustrial”.

El precio de la soja, sin embargo, sigue estancado por la competencia del mayor exportador, Brasil, cuya probable cosecha récord ha hecho caer el precio de los envíos estadounidenses. Los futuros de la soja para mayo en la Bolsa de Chicago (CBOT) subieron 3,75 centavos a 8,92 dólares por bushel, en su segundo día de ganancias luego de que el contrato cayó el lunes a un mínimo de nueve meses.

Se sabe que en EE.UU. y Brasil una posible restricción de oferta de harina de soja argentina, mejora el precio y la demanda de ese commodity en esos mercados

“La soja anotó una segunda ronda de recuperación, aunque lejos de compensar las fuertes pérdidas registradas el lunes. El mercado definió una tónica positiva frente a una mayor demanda de las fábricas estadounidenses, vinculada a las ganancias en los futuros de harinas. El subproducto se negoció con avances mayores a 5 U$S/tn, promovido por la suspensión temporal del registro de exportaciones argentinas. La medida hace entrever que habrá una mayor presión impositiva a través de un alza en los derechos de exportación. Por otra parte, luego de sucesivos días con lluvias en Mato Grosso, los pronósticos climáticos anticipan el retiro de la nubosidad en gran parte del estado brasileño, permitiendo agilizar las tareas de cosecha”, sostiene un informe de la consultora Zeni.

La contracara de las operaciones de Chicago se dio en el mercado local, donde la soja experimentó una baja. El contrato a mayo en Rosario, de referencia porque es cuando la cosecha nueva esta disponible, bajó u$s 5,5, luego de arrancar la jornada u$s 9,5 abajo.