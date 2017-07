La iniciativa de reforma laboral que genera críticas de la CGT

La reforma laboral que impulsa el Gobierno generó diversas opiniones en las últimas horas, ya sea desde el oficialismo y la oposición, pero también desde la CGT y desde la industria. Se expresaron, entre otros, la diputada Elisa Carrió, el precandidato Agustín Rossi, el secretario de la central obrera Juan Carlos Schmid y el presidente de la Copal y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

"Tenemos que discutir el costo laboral porque es tan grande que en realidad un empleado te cuesta dos empleados, y si te cuesta dos empleados, falta el empleo para uno", planteó Carrió. Cabeza de lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la chaqueña ratificó que el Gobierno buscará reducir el costo laboral, en una entrevista que le concedió a radio Mitre.

Respecto a la cuestión de buscar un acuerdo para reducir el costo del empleo, la postura de la precandidata está en línea con las declaraciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien el lunes sostuvo que una futura reforma laboral debería surgir del "producto del consenso de los argentinos", y que dependerá de "lo que los actores sociales estén dispuestos a trabajar, tanto el sector empresario como el sector de representación sindical".

Rossi, en tanto, advirtió que "la única manera de frenar la reforma laboral que plantea Mauricio Macri es con mayoría opositora en el Congreso". Luego, el ex ministro de Defensa del kirchnerismo sostuvo que "el Gobierno Nacional tratará de llevar adelante un brutal plan de ajuste contra los derechos de los trabajadores". Y fustigó con dureza a Macri al asegurar: "Tenemos un Presidente que gobierna para los empresarios, que le están pidiendo bajar costos laborales e impulsar cambios en convenios colectivos".

Los cuestionamientos al proyecto de reforma también surgieron desde el seno de la CGT. Schmid, secretario general de la entidad, rechazó la medida porque "no generará un mayor crecimiento económico". A su criterio, esa reforma constituye "un embate en toda la región", en referencia a su reciente aprobación en Brasil. En declaraciones a radio La Red, Schmid consideró que "las inversiones al país no llegan, pero no por los convenios colectivos: en realidad, lo que se está buscando es ajustar por el lado de la cadena más débil, que es el asalariado. Creo que esa reforma multiplicará la desigualdad".

Funes de Rioja afirmó que una reforma laboral no puede ser copiada de Brasil u otro país, sino que hay que mirar "el contexto productivo, el grado de informalidad de la economía" y apuntar a "ganar competitividad". "Uno no puede pensar voy a copiar la reforma laboral brasileña, lo que tiene que decir es cómo gano productividad y competitividad", añadió en declaraciones a Radio Led.