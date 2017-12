La inflación para los ejecutivos fue de 1,3% en noviembre

La inflación medida por la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 1,3% en noviembre, cercano al 1,4% que marcó el IPC del Indec. Con este 1,3% acumula un alza de 22,8% en los últimos 12 meses, de acuerdo al relevamiento elaborado por el Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA.

Cuando falta solamente un mes para terminar el año, la inflación en lo que va 2017 es de 21,1% lo cual arroja un equivalente anualizado de 23,2%, aseguran desde esta casa de estudio.

El costo de la CPE en dólares aumentó 1,1% contra octubre y se ubicó en u$s 6262. En relación a noviembre de 2016 el alza de la CPE en dólares es 7,7% superior. En 2016 el costo en dólares de la CPE fue en promedio de u$s 5500 mientras que en 2015 fue de u$s 4605.

"El arrastre de la suba de combustibles a fines de octubre pegó de lleno en noviembre y el capítulo de transporte y comunicaciones subió 2,1%. Alimentos y bebidas aumentaron 1.6% en promedio. Sin mucha dispersión, los capítulos de indumentaria, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantenimiento del hogar y esparcimiento ascendieron entre 1% y 1,4%", detallan desde el CEMA. Y agregan que educación no registró variación respecto del mes anterior mientras que atención médica y gastos para la salud mostró una suba de 0,6%.

La CPE evalúa el costo de una canasta de consumo representativa para el grupo familiar de un profesional ejecutivo residente en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, cuyo nivel mensual de gasto llegó a $ 109.545 en noviembre. El relevamiento de la CPE comenzó en marzo de 2008 con un valor de gasto familiar de $ 11.787.