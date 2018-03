La inflación fue de 27% en el año, con desaceleración fuerte en las últimas dos semanas

La inflación en diciembre se disparó hasta alcanzar casi el 4%, marcando el alza más importante desde febrero de 2014 y, de esta forma, la variación en todo 2015 cerró en torno a 27%, de acuerdo con las primeras estimaciones de consultoras privadas.

Las mediciones alternativas a la oficial cobraron mayor relevancia a partir de la decisión gubernamental de decretar la "emergencia estadística" y la suspensión hasta nuevo aviso de la difusión del Índice de Precios Nacional Urbano (IPCNu).

Así de acuerdo con el Relevamiento de Precios Minoristas del Estudio Bein (RPM) la inflación llegó a 3,8% en diciembre, la mayor en los últimos 23 meses, cerrando el 2015 con una variación de 26,1% entre puntas respecto al año anterior.

"La suba del mes fue impulsada principalmente por los capítulos Salud, Alimentos y Bebidas y Esparcimiento, con subas mensuales superiores al nivel general: 5,5%, 5,2% y 4,3% respectivamente", explicaron en la consultora.

Por otro lado, según el dato provisorio del IPC Ecolatina de diciembre, la inflación del último mes de 2015 fue 4,5%, con una suba de 6% en Alimentos y bebidas.

"De esta forma, 2015 cerró con una suba de precios de 29%", explicó el economista en jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina.

En tanto, la medición de precios de Elypsis también dio cuenta de que en diciembre se aceleraron los precios con respecto al mes pasado acumulando una suba de 3,7%.

Sin embargo, también todos los relevamientos informaron acerca de una desaceleración semanal a lo largo de diciembre, siendo las primeras dos semanas del mes las que concentraron los mayores incrementos, tal como indicó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, la semana pasada.

"La inflación semanal en el transcurso de diciembre registró importantes descensos. Pese a que la inflación semanal en la primera semana de diciembre fue de 1,2%, el registro semanal más alto desde febrero de 2014, las cuatros semanas siguientes cerraron con valores inferiores (1,1%, 0,9%, 0,6% y 0,5%), reveló la consultora Elypsis en un informe dado a conocer ayer.

"Aunque aún no está cerrada la medición, creemos que en diciembre hubo un alza en torno a 3%. Las variaciones más altas se dieron en las primeras semanas del mes y luego se fueron desacelerando", explicó Luciana Carcione, economista la consultora Orlando Ferreres y Asociados, quien explicó que el mayor dinamismo se vio en el rubro de alimentos y bebidas.

Por otro lado, Maria Castiglioni, una de las directoras de C&T asesores económicos, remarcó que "en la última semana la inflación se fue desacelerando y hubo pequeñas correcciones en algunos productos como carne y remedios".

"Todavía no tenemos cerrados los cálculos pero creemos que la inflación se ubicó entre 3,5% y 4%", agregó la economista. En ese sentido, analizó que "el período de transición entre fines de noviembre y principios de diciembre fue el peor", en términos de suba de precios porque hubo "aumentos generalizados y en algunos productos fueron muy fuertes, después se notó una desaceleración".

Prat-Gay afirmó ayer que el Gobierno prevé para 2016 una inflación de entre 20 y 25 por ciento y reiteró que en la discusión paritaria "no es sólo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo".

Sin embargo, en las consultoras prevén una suba de precios un tanto mayor. "Para 2016 prevemos una inflación en el orden del 30-35% que depende principalmente de lo que suceda en paritarias y la quita de subsidios", remarcó Sigaut Gravina.