La inesperada pelea entre Sol Pérez y Milei al debatir sobre economía

El economista Javier Milei protagonizó un cruce inesperado con la vedette Sol Pérez durante un programa en vivo. En medio de un debate sobre la realidad del país, el especialista subestimó a la ex presentadora del tiempo y dijo que no estaba capacitada para debatir sobre determinados temas. Ella claramente enojada, se paró y dejó el estudio.

El tenso momento se vivió ayer a la tarde en el canal Net tv, cuando Pérez y Milei participaban como invitados y surgió entre los temas de debate la situación actual de la economía del país.

“Porque vos te creés más que el resto, ¿no estoy preparada para discutir?”, manifestó la vedette, y el economista le contestó: “Estás equivocada. No abrís la cabeza, no entendés porque no escuchás”.

“¿Sabés qué pasa? Abro la cabeza, pero también miro a la gente que tiene hambre”, agregó Sol Pérez. Ante esto, y mientras la mediática le hablaba sobre su análisis de la realidad del país, Milei le contestó: “Vos con tus ideas de redistribuir el ingreso lo que no te das cuenta es que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la Ley, y del robo. No lo ves así porque no estás formada”.



A esto se sumó un panelista del ciclo, David Kavlin, quien agregó: “Creo que para poder discutirle a Milei, hace falta una cierta cantidad de conocimientos”. Y allí fue cuando Sol Pérez se cansó y abandonó el piso: “No chicos, es un horror esto, prefiero ir a mi casa. Me voy para que compartan la mesa con gente capacitada como ellos”.

A continuación, el conductor del ciclo, el Pollo Álvarez, tuvo que pedir disculpas por el momento vivido al aire e hizo regresar a Sol para los últimos minutos del programa: “Por todo lo que pasó, por cómo tratamos el tema, no me gusta para nada. Me siento totalmente avergonzado. Somos un asco. Les pedimos disculpas”.