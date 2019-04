Elecciones 2019: las dudas en la economía profundizan el pesimismo social y golpean a los candidatos

La profundidad de la crisis económica, marcada por la incesante suba de precios y el deterioro de la actividad, domina las preocupaciones de una sociedad que evalúa de manera negativa el presente, mira mayoritariamente con pesimismo el futuro y recela de la clase política.

Así lo revela la última entrega del Monitor del Humor Social y Político que D’Alessio Irol/Berensztein realiza en forma exclusiva para El Cronista. El estudio, que relevó durante el mes pasado la opinión de 1180 adultos en todo el país, muestra que tanto los gobernantes como aquellos que se embarcan en la carrera hacia las urnas, sufren el desgaste de imagen ante un electorado que observa la escena nacional con escepticismo y descree de las recetas que ofrecen los principales aspirantes a la Presidencia.

Así, mientras un 93% de los encuestados considera a la inflación como la principal preocupación social, un 78% señala a la incertidumbre sobre la situación económica, un 63% apunta a la inseguridad y un 51% enciende la luz de alerta sobre la falta de “propuestas realizables para lograr el crecimiento económico”.

“Una vez más la economía surge como la principal preocupación, por lejos, de la Argentina. Estamos en un contexto de humor social y también político preelectoral en el que la economía se ha vuelto una obsesión, tanto en términos de preocupación por la inflación, como también por la incertidumbre sobre el rumbo de la economía. Y si bien hay todavía un tercio de la Argentina que cree que la economía va a mejorar el año próximo, naturalmente el malestar por la crisis económica es el emergente más significativo de este nuevo sondeo”, señaló Sergio Berensztein.

La comparación de la situación económica actual respecto a la vivida hace un año atrás cosecha un 86% de evaluaciones negativas entre los consultados y su proyección para dentro de un año solo es vista con optimismo por uno de cada dos encuestados que votaron por Mauricio Macri en el ballottage de 2015. De hecho, apenas una mínima porción del resto de los consultados, ya sean oficialistas, opositores o independientes espera mejoras, pese a que los comicios abran la posibilidad de que dentro de doce meses el país se encuentre bajo otra administración.

El polítólogo consideró que “la mayor novedad es que no hay novedad. Estamos ante un clima en el que hay variaciones relativas en algunos indicadores, nada signficativo. Con un presente tan complejo y una expectativa de futuro en la que solamente un tercio cree que la cosa va a mejorar, el Gobierno va a tener que trabajar mucho para evitar que lo económico se convierta, si no en el único, en el principal tema de la elección. Si eso es así, complica las chances del oficialismo”.

En ese cuadro, mientras el presidente Mauricio Macri muestra una imagen positiva de solo 35 puntos (58% de negativa) y su antecesora Cristina Kirchner se mantiene en 33% (62% negativa), se destaca el descenso del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, luego de su irrupción en la escena política como potencial candidato a la Jefatura de Estado.

Al respecto, Berensztein remarcó que “en materia de la imagen de los políticos es evidente que María Eugenia Vidal sigue destacándose del conjunto de la dirigencia nacional, con una imagen positiva (47%) similar a la negativa (48%). Y le sigue Lavagna pero la novedad es que si bien tiene credenciales para colarse en el tercer lugar, el desgaste de ser un eventual candidato presidencial se ha notado en su figura, que ha descendido en la consideración nueve puntos. Ahora tiene 41% de imagen positiva y 40% de negativa. Tiene una ventaja, que es un 19% de desconocimiento en el que puede trabajar para tratar de mejorar. Pero las críticas recibidas en este último tiempo como consecuencias de haberse lanzado a la arena política ha tenido impacto en su imagen positiva”.

Además, indicó que “las otras figuras del oficialismo bien consideradas, Patricia Bullrich (40%) y Elisa Carrió (39%), ratifican el hecho de que en Cambiemos los líderes con mejor imagen son todas mujeres y que, si bien Sergio Massa sube algunos puntitos, con los que rompió un poco la inercia, no le alcanza para colarse arriba”, mientras que “los dos principales protagonistas, Macri y Cristina, están en una situación de paridad. Los dos tienen pisos altos y techos bajos”.

“A medida que pasan los meses, la situación tiende a un relativo estancamiento de fuerzas contrapuestas y bastante equilibradas. No cabe la menor duda que, en la medida en que la situación se modifique, los resultados electorales variarán. Es por ello que siempre hemos cuestionado las proyecciones preelectorales a una distancia en donde todavía no se conocen siquiera quiénes serán los candidatos y mucho menos en la situación de coyuntura en que se llegará a los comicios”, apunta el consultor Eduardo D’Alessio y resalta “todas las encuestas preelectorales comienzan con la afirmación ‘si las elecciones fueran hoy’… Pero no son hoy y esto no es un tema menor”.

“Dada la singular situación es probable que la decisión de los votantes se produzca muy cerca de los comicios más que en otras ocasiones”, agregó, extendiendo el interrogante sobre un futuro político que en la opinión pública aparece cada vez más ligado a la economía.