La historia detrás de la foto viral sobre la mamá repartidora de PedidosYa

Si tenés sólo unos segundos, leé este resumen:

- La foto de una mujer con el uniforme de PedidosYa cargando a un bebé se hizo viral en las redes sociales. Muchos de los usuarios y políticos que compartieron la imagen aseguraron que reflejaba la precarización laboral, considerando que tenía que llevar a su hija al trabajo.

- Sin embargo, eso es falso. Reverso dio con la protagonista, quien explicó que cuando fue fotografiada llevaba a su hija a pie al jardín antes de salir a trabajar. Contó que es venezolana y llegó en 2018.

- El fotógrafo que capturó el momento aseguró que no la vio andar en bicicleta con la bebé y lo mismo confirmó un colega repartidor.

La foto de una mujer cargando a su bebé junto a una bicicleta, vestida con el uniforme de una empresa de repartos, incluida una mochila en la espalda, circula en redes sociales desde el 3 de octubre último. Las publicaciones, que fueron compartidas en Twitter y Facebook más de 8000 veces en menos de 12 horas, aseguran que la imagen refleja la precarización de los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri. Reverso localizó a la protagonista: una mujer venezolana que vive en Buenos Aires desde 2018, quien explicó que no trabaja con su hija arriba de la bicicleta, sino que al momento de la foto estaba dejándola en una guardería antes de irse a trabajar.

La imagen fue compartida en Twitter y en Facebook. Incluso la postearon dirigentes políticos, entre los que están Eduardo “Wado” de Pedro, diputado nacional por el Frente para la Victoria-Partido Justicialista; Facundo Moyano, diputado nacional de Red por Argentina; Hugo Yasky, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por Unidad Ciudadana; Fernanda Vallejos, diputada nacional por Unidad Ciudadana; Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda y candidato a presidente; y Malena Galmarini, concejala del Frente Renovador.

Muchos usuarios, en sus publicaciones, aseguran que la foto muestra “un Estado ausente que no garantiza que los niños tengan vacantes en las escuelas, fomenta la precarización laboral y vulnera los derechos de las mujeres”. Otros usuarios critican directamente al gobierno de Macri: “La cultura meritocrática macrista es inhumana”, “Empleo creado por Macri”.

“Una madre trabajadora carga a su hija mientras realiza entregas para Pedidos Ya”, sostiene una de las entradas. Algunos, además, cuestionan si la mujer prestó su consentimiento para ser fotografiada; mientras que otros celebran su voluntad de trabajo: “Cuando se quiere, se puede!! Un aplauso para ellas y ojala alguien tenga algún trabajo mejor y que pueda estar con su nena!!” (sic).

Algunas de las entradas especificaban que la foto había sido tomada por Juan Quiles. Una búsqueda en Google permitió comprobar que se trata de un fotógrafo profesional que la publicó originalmente el 3 de octubre en la cuenta de Instagram de 3Estudio fotografía y en su propia cuenta de Facebook.

Contactado por Reverso, Quiles explicó: “Ayer [por el 3 de octubre de 2019] salí a hacer una fotos con Benito Cerati. Fui a buscar mi camioneta en la calle Sáenz Peña y al llegar a la esquina de Belgrano, frente al Departamento Central de Policía, cuando voy a cruzar la calle, veo esta escena e hice la foto, casi como instinto”.

Quiles detalló que tras la foto la mujer se fue del lugar. “Quiero que quede claro que nunca la ví andar en bicicleta con el bebé, si lo hubiese visto hubiese hecho esa foto, sin dudas. Yo estoy en contra de la uberización del trabajo y del paradigma del emprendedorismo como salida individual [a la crisis]. Creo que la foto revela lo que yo pienso sobre este tema y me hago cargo”, expresó en diálogo telefónico. Respecto de la viralidad que alcanzó la imagen reflexionó: “No pensé que iba a pasar esto”.

La mamá de la foto

Para intentar dar con la identidad de la mujer de la foto, Reverso se contactó con Jesús Morgado, que en julio último se hizo conocido como “el abuelo repartidor de Pedidos Ya” cuando su fotografía se volvió viral. Morgado dijo conocer a la protagonista de esta nueva foto viral y detalló: “Ella trabaja por [el barrio de] Palermo, pero sin la bebé”.

Otro repartidor de Pedidos Ya consultado, permitió a Reverso dar con la mujer, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato. Se trata de una ciudadana venezolana de 30 años que llegó al país en 2018, donde hace nueve meses tuvo a su bebé.

En diálogo telefónico con Reverso, dio detalles del contexto en el que fue tomada la fotografía: “Yo no trabajo con mi hija. Me acerqué a la avenida Belgrano a activar mi usuario de la aplicación [de Pedidos Ya]. Yo me activo, llevo mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. En ese momento, un señor me toma la foto. Me agarró desprevenida, no sabía que me la estaba tomando a mí. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento en la bici”.

La joven mamá detalló que dos primos que viven en la Argentina la ayudan con los gastos, pero que lo que gana como repartidora, actividad que comenzó a realizar hace dos meses, es para cubrir las necesidades de su hija.

La mujer envió por WhatsApp a Reverso la siguiente foto suya, y explicó: “Así es que salgo a trabajar, solita, sin la bebé”.

La joven venezolana se mostró sorprendida por la viralidad que alcanzó su fotografía. “Al mediodía me la empezaron a enviar en el grupo [de WhatsApp] de mis compañeros de PedidosYa. Algunos me hacían comentarios para bien, otros para mal, me decían que alguien podía llegar a demandar a la empresa. Me da miedo que esto me pueda perjudicar en algo. Este [trabajo] es lo poquito que puedo agarrar para mantener a mi bebé”.

Por su parte, Noelia Schulz, co-directora de Crianza en Brazos, dijo a Reverso que el tipo de mochila en la que carga a la bebé es la que se conoce como “colgona”, donde el pequeño queda con las piernas colgando, como si estuviera en un arnés. Según explicó, llevar a un bebé de esta forma en una bicicleta “es una práctica desaconsejable” y “tiene grandes riesgos, más en una ciudad como Buenos Aires”. “Una de las cosas que enseñamos es no hacer nada con el bebé porteado que no harías con el bebé en brazos”, apuntó.

En conclusión, la mujer cuya imagen se volvió viral es una ciudadana venezolana que reparte pedidos para una aplicación en las calles de Buenos Aires. La joven explicó que no lo hace con su hija a cuestas en la bicicleta, sino que al momento de la foto estaba dejándola en una guardería antes de irse a trabajar. El fotógrafo que tomó la imagen, además, confirmó que en ningún momento la vio montada en el rodado con la bebé.